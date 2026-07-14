Ionuț Chirilă conduce deja antrenamentele lui CS Dinamo

Deși nu a fost oficial anunțat ca noul antrenor al echipei CS Dinamo București, Ionuț Chirilă a demarat pregătirea cu jucătorii formației din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Experimentatul antrenor a comandat o perioadă de încărcare fizică, care se desfășoară pe terenurile din incinta bazei din Ștefan cel Mare. De asemenea, au fost efectuate mai multe trialuri, din care se vor opri lotul de 24 de jucători pentru sezonul viitor.

CS Dinamo, care a retrogradat în Liga 3, după barajul de menținere contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2), are speranțe mari că va continua în divizia secundă, pentru că cel puțin două dintre echipe au probleme mari financiare și ar urma să nu primească licența pentru Liga 2.

Chirilă lasă magazinul de pantofi de la Cannes pentru revenirea în fotbal

Ion Ștefan "Ionuț" Chirilă (60 de ani) este născut în București, fiind fiul gazetarului sportiv și scriitorului Ioan Chirilă și al actriței Iarina Demian, dar și fratele cântărețului, actorului și compozitorului Tudor Chirilă (52 de ani / Vama Veche, Vama / antrenor la Vocea României).

Și-a început cariera de antrenor de fotbal la juniorii lui Dinamo, descoperindu-i pe Florentin Petre, Mihai Tararache, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu, Laurențiu Lică sau Ionuț Voicu. Ulterior a pregătit echipele de seniori Electromagnetica București (2001-2002), Unirea Focșani (2002-2004), Jiul Petroșani (2005), UTA Arad (2008), Concordia Chiajna (2014-2015), CSMS Iași (2014), ASA Tg. Mureș (2017) și Academica Clinceni (2021).

În ultimii ani, Chirilă ar fi deschis și administrat un magazin de pantofi la Cannes (Franța). "Am un magazin la Cannes. Nu aduc şi în România pantofi. Se mişcă magazinul. Am un respect special pentru Arigo Sacchi, care a făcut cel mai mare Milan din lume, cu Rijkard, Gullit şi Van Basten, care spune 'Vindeam pantofi şi am ajuns în fotbal datorită unui bibliotecar'. Da, vând pantofi foarte scumpi, dar nu mă ocup eu de chestia asta", declara antrenorul, anul trecut, la SportCast cu Sile.