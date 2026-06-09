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Ionuț Chirilă (60 de ani) a semnat cu CS Dinamo un contract cu o clauză rară. Angajamentul care începe de pe 1 iulie se va anula automat dacă echipa nu rămâne în Liga 2.

Ionuț Chirilă se poate despărți din fașă de CS Dinamo

Clubul Ministerului de Interne speră să primească o veste bună, deși a retrogradat sportiv după eșecul de la barajul cu CSC Șelimbăr (1-3 la general).

Pe 15 iulie se va judeca la apel cazul echipei FC Bacău, care nu a primit licența pentru Liga 2. Incertitudinea planează și asupra Politehnicii Iași, care se confruntă cu probleme financiare ce îi pot opri participarea în ediția următoare a eșalonului secund.

Chirilă a explicat situația

„Vom vedea dacă nu retrogradează. În condițiile în care nu îndeplinesc criteriile financiare unele echipe. Am și pus o clauză în contract, că dacă se retrogradează nu mă interesează pentru că Liga 3 este mult prea departe valoric de Liga 1, care și aia e submediocră, dar nu este în proiectul meu.

Din păcate, pe 15 iulie voi afla. Contractul se activează la 1 iulie, dar există o clauză acolo. La 1 iulie mă duc. Încercăm să vedem dacă se poate afla mai repede.

Bine, eu sunt obișnuit să merg cu echipe de pe plajă. Aduceți-vă aminte cu Chiajna, când am jucat în Liga 1 direct în etapa a treia. Să vedem ce se întâmplă. Nu știu de ce așa târziu, 15 iulie. Mă gândesc aceste criterii obligatorii sunt luate deja, știute. De ce să aștepți până 15 iulie?”, a declarat Ionuț Chirilă, potrivit iamsport.ro.

Planul lui Ionuț Chirilă

El a precizat că se va baza pe fotbaliștii crescuți în academia clubului dinamovist.

„Lotul trebuie făcut. Am înțeles că majoritatea jucătorilor sunt liberi. Promovăm jucători din academie. Spiritul lui Dinamo. Sunt ceva, i-am văzut. Îi mai văd și astăzi. Facem o selecție.

Suntem la mâna sorții, să vedem ce se întâmplă, să încercăm să refacem spiritul lui Dinamo. Ceea ce-au însemnat Hîldan, Lupescu, Radu, care au ținut Dinamo, care au făcut zecile de milioane de euro, crescuți din iarba lui Dinamo. Să facem un Dinamo puternic”, a adăugat tehnicianul.

Ionuț Chirilă (60 de ani) a fost ultima oară antrenor la defuncta Academica Clinceni, de care s-a despărțit în decembrie 2021.

Chirilă a mai pregătit în cariera sa echipele: Dinamo U19, Rapid U19, Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA, Concordia Chiajna, CSMS Iași și ASA Târgu Mureș.