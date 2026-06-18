CS Dinamo poate beneficia de probleme financiare ale cluburilor rămase în Liga 2

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, clubul din subordinea MAI poate evolua și în sezonul viitor în Liga 2, deși a pierdut barajul de menținere în divizia secundă contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2).

În birourile clubului din Ștefan cel Mare se așteaptă decizia oficială din partea FRF, pentru ca clubul să fie invitat să participe în ediția viitoare a Ligii 2, din cauză că mai multe echipe întâmpină grave probleme financiare și ar putea să se retragă din competiție până la startul meciurilor, care este programat după 1 august 2026.

Printre echipele care nu sunt sigure de finanțare pentru următoare stagiune sunt Poli Iași, CSM Slatina, Unirea Slobozia și FC Bacău (clubul nu a primit licența pentru Liga 2, dar decizia a fost atacată la Apel).

Ionuț Chirilă a semnat deja contractul, dar așteaptă decizia FRF

Dacă echipa primește undă verde pentru participarea în Liga 2, antrenorul echipei ar putea fi Ionuț Chirilă (60 de ani), care ar avea deja un contract cu CS Dinamo, valabil de la 1 iulie. Fiul fostului jurnalist Ioan Chirilă și fratele cântărețului Tudor Chirilă, a fost antrenor la juniorii lui Dinamo, descoperindu-i pe Florentin Petre, Mihai Tararache, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu, Laurențiu Lică sau Ionuț Voicu, iar la nivel de seniori a lucrat la Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, CSMS Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni.

În sezonul trecut, CS Dinamo a fost antrenată de Florin Bratu, care a plecat la Metaloglobus, în martie 2026, ulterior echipa fiind condusă de pe bancă de Ionel Dănciulescu și Boris Keca.

Mai mulți jucători importanți au plecat, dar se dorește continuarea colaborării cu FC Dinamo și Farul

La nivel de lot, căpitanul Alexandru Răuță s-a despărțit de echipă și a semnat cu CSM Slatina, la fel ca Jean Calvin Mbanga, Ionuț Uleia s-a transferat la SCM Rm. Vâlcea, Stanley Anaebonam se află în discuții cu mai multe cluburi din Anglia, iar Denis Moldovan (FCU Cluj), Casian Soare, Ianys Neculai, Răzvan Pașcalău (FC Dinamo), Robert Enache (Chindia), Alin Cocoș și David Dincă (FCV Farul) și-a terminat perioadele de împrumut.

Oficialii clubului încearcă să păstreze câțiva jucători cu experiență, precum Mihai Leca, Adrian Ioniță, Roberto Mălăele, Iustin Răducan, Silvian Matei, Alin Demci sau Ionuț Zaharia, și să mai aducă câțiva fotbaliști importanți, dar există și discuții cu FC Dinamo și FCV Farul Constanța pentru împrumutul mai multor jucători tineri valoroși.

Acestora li se vor adauga fotbaliști tineri de mare perspectivă formați în academia clubului, precum Rareș Cernamoriț (19 ani), Bogdan Alexandru (19 ani), Andrei Turbaș (19 ani), David Tudor (18 ani), Dragoș Vlaicu (17 ani), Laurențiu Bodron (17 ani) și Ayan Anghel (16 ani). În clasificarea academiilor de juniori întocmită de FRF pe anul 2026, CS Dinamo București ocupă locul al 11-lea.

Foto - CS Dinamo Fotbal (FB)