FCSB a fost pe punctul de a-l transfera pe Anderson Ceara de la Csikszereda, doar că mutarea a picat pe ultima sută de metri după ce brazilianul nu a trecut de vizita medicală la fosta campioană a României.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus atunci că Csikszereda ar fi ascuns faptul că Ceara a fost operat la ambii genunchi.

De ce a trecut Eddy Gnahore de vizita medicală la FCSB, chiar dacă era operat la genunchi la fel ca Anderson Ceara

Supus intervențiilor chirurgicale la genunchi a fost și Eddy Gnahore, ultima achiziție a lui FCSB. Doar că la fostul jucător de la Dinamo, spune MM Stoica, grefele lui de la operații ”arată perfect”, în timp ce cele ale lui Ceara erau rupte.

Grefele sunt bucăți de țesut folosite pentru a repara sau înlocui o structură deteriorată a genunchiului

”Normal că a decurs bine vizita medicală. Niciun genunchi nu arată perfect la vreun jucător, mai ales la cei care au o vârstă. Nu există genunchi fără leziuni, nu există. Sunt mai mulți cu operații, cu accidentări grave, decât cei care n-au suferit în carieră. Unii au la amândoi genunchii.

Bineînţeles că, ştiind ce probleme sunt, ştii să faci prevenţie. Puţini jucători sunt cei care ştiu ce au de făcut, dar Eddy Gnahore ştie ce are de făcut, m-a impresionat.

Da, a avut şi el, a avut şi el operaţie, dar grefele lui arată perfect. Acolo a fost problema la Anderson Ceara şi-mi pare foarte rău de copil, foarte rău. Problema a fost... se face o grefă când ligamentul este rupt, dar şi grefa era ruptă. Asta e problema, deci era de operat”, a spus MM Stoica, potrivit Orange Sport.

Gnahore, prezentat la FCSB. Comunicat oficial

În jurul zilei de luni, 13 iulie, clubul bucureștean a anunțat pe rețelele sociale venirea lui Eddy Gnahore. Mijlocașul va purta tricoul cu numărul opt.

”FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru. Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe rețelele sociale.