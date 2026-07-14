Mijlocașul ofensiv Antonio Bordușanu (21 de ani), internațional de tineret, s-a despărțit ieri definitiv de Dinamo și a fost prezentat oficial de CSM Slatina, din Liga 2.

Cu o scurtă întrerupere, Bordușanu era legitimat la Dinamo încă din 2012!

Bordușanu, OUT de la Dinamo, a semnat cu Slatina, care a transferat și alți trei ”câini” în această vară

”Antonio Bordușanu este un produs al Centrului de Copii și Juniori, iar de-a lungul sezoanelor a bifat un număr total de 68 de meciuri în tricoul primei echipe, timp în care a înscris 2 goluri și a oferit 5 pase decisive”, a precizat Dinamo, în timp ce CSM Slatina a anunțat:

”🔵⚪ Antonio Borduşanu îmbracă tricoul alb-albastru

Lotul echipei este întărit prin aducerea mijlocaşului Antonio Bordușanu (21 de ani), venit de la Dinamo București

Internațional de tineret, Antonio a evoluat pentru reprezentativele României U17, U18, U19 și U20, iar la nivel de club are peste 50 de meciuri în Superligă, în tricoul lui Dinamo București.

Noul nostru jucător s-a alăturat echipei în cantonamentul de la Bansko și se pregătește alături de colegii săi pentru debutul noului sezon

Îi urăm bun venit la CSM Slatina și îi dorim mult succes, sănătate și cât mai multe evoluții bune în tricoul alb-albastru!”.

Divizionara secundă se află acum în cantonament la Bansko, în Bulgaria.

La CSM Slatina au mai ajuns în această vară și alți foști jucători ai ”câinilor”: Alexandru Răuță (ex-Dinamo și CS Dinamo), Jean-Calvin Kouban Manga (ex-CS Dinamo) și Andreas Mihaiu (ex-Dinamo).

Lista echipelor care au primit licența pentru Liga 2, ediția 2026-2027! Anunțul FRF

Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi pe site-ul oficial lista echipelor care au primit licența pentru Liga 2, ediția 2026-2027, care va începe pe data de 1 august.

”Informare privind soluționarea cererilor de acordare a Certificatului pentru participarea în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026–2027”, a titrat FRF, cu următoarele precizări:

”La data de 14 iulie 2026 s-a încheiat procesul de Certificare pentru Liga a 2-a, iar următoarele cluburi au primit Certificatul pentru participarea în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026–2027:

1 Club Sportiv – Sport Club Popeşti Leordeni

2 Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

3 Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea

4 ACSM Cetatea 1932 Suceava

5 Asociaţia Club Sportiv Fotbalistic Oradea

6 Asociația Club Sportiv Muncitoresc Reșita

7 Asociaţia Club Sportiv Municipal Ceahlăul Piatra Neamţ

8 Asociaţia Club Sportiv Municipal Politehnica Iaşi

9 Asociaţia Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara

10 Asociaţia Clubul Sportiv Fotbal Club Bacău

11 Asociația Fotbal Club ASA Târgu Mureș

12 Asociația Fotbal Club Câmpulung – Muscel 2022

13 Asociaţia Fotbal Club Metalul Buzău

14 Asociaţia Fotbal Club Unirea 04 Slobozia

15 Club Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr

16 Club Sportiv Comunal Dumbrăviţa

17 Clubul Sportiv Afumaţi

18 Clubul Sportiv al Armatei – Steaua

19 Clubul Sportiv Concordia Chiajna

20 Clubul Sportiv Dinamo Bucureşti

21 Clubul Sportiv Gloria Bistriţa

22 Clubul Sportiv Local Ştefăneştii de Jos

23 Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare

24 Clubul Sportiv Municipal Slatina

25 Clubul Sportiv Tunari

Cluburile de mai jos au participat la procesul de licențiere pentru Liga 1, sezonul 2026–2027, și au obținut Licența de Liga 1. Implicit, acestora le-a fost acordat și Certificatul pentru participarea în Campionatul Național Liga 2, pentru același sezon.

1 Asociaţia Fotbal Club Hermannstadt

2 Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte

3 Fotbal Club Metaloglobus București SA

Administrația de Licențiere”.