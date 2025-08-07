SPECIAL Drumul de la perlă la fotbalist indezirabil în doar șase luni. Alt rateu dat de 'ochiul de specialist' al lui Gigi Becali

Drumul de la perlă la fotbalist indezirabil &icirc;n doar șase luni. Alt rateu dat de ochiul de specialist al lui Gigi Becali Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo.

TAGS:
FCSBGigi BecaliAndrei Gheorghiță
Din articol

Andrei Gheorghiță (23 de ani) parcurge, în 2025, un drum care a "înghițit" și alți fotbaliști promițători ajunși în curtea campioanei: a fost ochit de Becali, a primit o clauză de 20 de milioane de euro, a început fulminant, s-a stins repede și a intrat pe radarul patronului. Acum se pregătește de împrumutul la Universitatea Cluj.

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo și care, la acea vreme, reprezenta o variantă pentru regula Under 21 în SuperLigă. Iar vârful bucureștean avea să devină, ușor și sigur, personajul principal al unei piese pe care fanii roș-albaștri și microbiștii din România o cunosc la virgulă.

Actul I: luat la FCSB după o fază și datorită vârstei

Adus în fotbalul mare de Poli Iași în 2023, Gheorghiță nu demonstrase prea multe în cele 52 de meciuri jucate în Copou (5 goluri / 4 pase de gol), însă, la fel cum se întâmplase și cu alți tineri în trecut, norocul i-a surâs. La un meci al moldovenilor contra lui Dinamo, s-a întâmplat să-i "sară în ochi" lui Gigi Becali după doar o fază. Patronul FCSB a făcut ce face de obicei, a pus mâna pe telefon și i-a cerut informații sumare lui Mihai Stoica. De acolo până la transfer a mai fost doar un pas:

"L-am văzut acum vreo trei luni, juca împotriva lui Dinamo, în dreapta, a dat mingea pe lângă adversar, în viteză, iar atunci l-am sunat pe MM: 'Cine e jucătorul ăsta?'

După care, nu ştiu cum a venit vorba că are 21 de ani. 'Stai, mă, să-l luăm noi atunci'. L-am văzut cum ţine mingea, nu este mare expert, dar ţine mingea. El este lent, dar nu pierde mingea, Tot ce face, face foarte inteligent", spunea Becali după golul marcat de Gheorhiță în poarta lui PAOK cu intenția de a-și zgândări orgoliul de specialist.

Actul II: clauza mare și debutul de vis

Respectând la sânge strategia ultimilor ani în speranța că iepurele mai iese o dată din joben, latifundiarul din Pipera i-a fixat o clauză de 20 de milioane de euro pentru a se pune la adăpost în cazul în care fostul internațional de tineret "se face bombă".

Cele 45 de minute de la debutul în SuperLigă, pe 9 februarie (cu Sepsi), au fost urmate de singurul moment în care Gheorghiță a confirmat așteptările lui Becali, golul de pe "Toumba", în victoria cu PAOK (2-1), venit la cinci minute după ce antrenorul din fața televizorului îl trimisese în teren. Tânărul vârf trăia cele mai frumoase clipe ale carierei și îș făcea pe patron să se felicite prematur pentru inspirația avută:

"L-am luat pe bani puțini. Să vezi, poate se apucă ăsta să fie vreo mare bombă, cum a fost Bîrligea. 20 de milioane! I-am pus puțin, nu? Atacanții cresc la 23, 24 de ani. Să dea și 19 (n. red - milioane de euro), că e bine", jubila patronul roș-albastru.

Actul III: lipsa realizărilor și primele critici

Au urmat prestații șterse atât în SuperLigă, cât și în returul cu PAOK și prima manșă cu Lyon și nu a durat mult până când Becali, în stilul caracteristic, l-a introdus și pe Gheorghiță în complicata lume de la FCSB în care astăzi ești idol și mâine poți deveni cantitate neglijabilă.

În cazul atacantului lateral, problemele au apărut după un meci dezamăgitor în derby-ul cu Rapid (3-3) din play-off. Scos la pauză, înlocuit cu Musi și amenințat cu plecarea în vară: "Nu mai e Gheorghiță ăla din primele meciuri, nu mai e la fel. Să vezi ce curățenie fac la vară! Aduc trei-patru jucători, ce să mai facem?", își exprima Becali dezamăgirea față de cel care-i adusese marea victorie de la Salonic.

Totuși, în ciuda concurenței sporite după venirile lui Cisotti și Politic, Becali a plătit 280.000 de euro pentru a-l transfera definitiv de la Poli Iași, cu gândul că suma nu este una mare și că atacantul poate progresa în roșu și albastru.

Actul IV: semnarea sentinței

Ultima șansă a primit-o Gheorghiță pe 26 iulie, când Becali l-a titularizat în banda dreaptă a atacului la meciul cu Farul pentru a-l menaja pe Juri Cisotti în perspectiva returului de tristă amintire cu Shkendija. Din nou șters, fără influență în joc, departe de acțiune, a fost scos la pauză și nu a mai prins lotul pentru manșa a doua cu nord-macedonenii.

La o zi după meci, a venit și verdictul lui Becali: Gheorghiță nu are nivelul necesar pentru a se impune acum la FCSB și trebuie împrumutat. Acuzația? Numărul mare de mingi pierdute, obicei pentru care exigentul patron nu iartă pe nimeni:

"Am avut în dreapta, în atac, pe Gheorghiță, care nu este...Încet-încet îmi dau seama că nu e un jucător care poate să facă față la FCSB. A pierdut toate mingile", suna anunțul sec, venit ca o ghilotină pentru omul care cu nici jumătate de an în urmă aprindea imaginația fanilor și a lui Becali.

Acum, eroul de la Salonic se pregătește să termine pe minus prima sa aventură la FCSB. Pleacă după doar 15 meciuri și un gol, dar o face sub formă de împrumut pe un an. 

Omul care se confundă cu FCSB trăge speranța că se va întoarce mai puternic, mai "fotbalist", mai aproape de cele 20 de milioane de euro trecute în dreptul clauzei de reziliere.

Andrei Gheorghiță

  • Andrei gheorghita 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Pilotul rom&acirc;n David Cosma Cristofor a făcut senzație &icirc;n Italia la doar 16 ani! Accidentul &icirc;n care a fost implicat
Pilotul român David Cosma Cristofor a făcut senzație în Italia la doar 16 ani! Accidentul în care a fost implicat
Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga
Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga
Ce națională de fotbal &icirc;și face Moldova! A convocat jucători de la Atletico Madrid, Lazio, Villarreal, Girona, Nice sau Kaiserslautern
Ce națională de fotbal își face Moldova! A convocat jucători de la Atletico Madrid, Lazio, Villarreal, Girona, Nice sau Kaiserslautern
Sorin Paraschiv, despre &icirc;nceputul slab de sezon al FCSB: Nu există o justificare pentru &icirc;nfr&acirc;ngerea campioanei Rom&acirc;niei de către o echipă din Andorra
Sorin Paraschiv, despre începutul slab de sezon al FCSB: "Nu există o justificare pentru înfrângerea campioanei României de către o echipă din Andorra"
Au &icirc;nceput negocierile pentru transferul lui Grealish! Manchester City, tentată să &icirc;l &icirc;mprumute un sezon, dar cu clauză de transfer definitiv
Au început negocierile pentru transferul lui Grealish! Manchester City, tentată să îl împrumute un sezon, dar cu clauză de transfer definitiv
Nu-i chiar așa de rău &icirc;n Sudan! Reghecampf a fost instalat și dă la echipa antrenată de Ilie Balaci de un campion cu CFR Cluj
Nu-i chiar așa de rău în Sudan! Reghecampf a fost instalat și dă la echipa antrenată de Ilie Balaci de un campion cu CFR Cluj
Alexi Pitu a semnat! Noua formație a fostului fotbalist de la Farul: &bdquo;Bine ai venit!&rdquo;
Alexi Pitu a semnat! Noua formație a fostului fotbalist de la Farul: „Bine ai venit!”
Clubul din Superliga ar putea fi cedat! Pretențiile pe care le are conducătorul formației
Clubul din Superliga ar putea fi cedat! Pretențiile pe care le are conducătorul formației
ULTIMELE STIRI
Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, &icirc;n 2019
Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, în 2019
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 &icirc;n turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 în turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
&rdquo;Se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League?&rdquo; Peste 25.000 de voturi &icirc;n sondajul Sport.ro, meciul tur cu Drita e azi pe PRO TV și VOYO!
”Se califică FCSB în play-off-ul Europa League?” Peste 25.000 de voturi în sondajul Sport.ro, meciul tur cu Drita e azi pe PRO TV și VOYO!
Din Liga 3, direct &icirc;n Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova
Din Liga 3, direct în Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!