Andrei Gheorghiță (23 de ani) parcurge, în 2025, un drum care a "înghițit" și alți fotbaliști promițători ajunși în curtea campioanei: a fost ochit de Becali, a primit o clauză de 20 de milioane de euro, a început fulminant, s-a stins repede și a intrat pe radarul patronului. Acum se pregătește de împrumutul la Universitatea Cluj.

Era 8 februarie 2025 când FCSB anunța venirea lui Andrei Gheorghiță, atacant care-l impresionase pe Gigi Becali într-un Poli Iași - Dinamo și care, la acea vreme, reprezenta o variantă pentru regula Under 21 în SuperLigă. Iar vârful bucureștean avea să devină, ușor și sigur, personajul principal al unei piese pe care fanii roș-albaștri și microbiștii din România o cunosc la virgulă.

Actul I: luat la FCSB după o fază și datorită vârstei

Adus în fotbalul mare de Poli Iași în 2023, Gheorghiță nu demonstrase prea multe în cele 52 de meciuri jucate în Copou (5 goluri / 4 pase de gol), însă, la fel cum se întâmplase și cu alți tineri în trecut, norocul i-a surâs. La un meci al moldovenilor contra lui Dinamo, s-a întâmplat să-i "sară în ochi" lui Gigi Becali după doar o fază. Patronul FCSB a făcut ce face de obicei, a pus mâna pe telefon și i-a cerut informații sumare lui Mihai Stoica. De acolo până la transfer a mai fost doar un pas:

"L-am văzut acum vreo trei luni, juca împotriva lui Dinamo, în dreapta, a dat mingea pe lângă adversar, în viteză, iar atunci l-am sunat pe MM: 'Cine e jucătorul ăsta?'

După care, nu ştiu cum a venit vorba că are 21 de ani. 'Stai, mă, să-l luăm noi atunci'. L-am văzut cum ţine mingea, nu este mare expert, dar ţine mingea. El este lent, dar nu pierde mingea, Tot ce face, face foarte inteligent", spunea Becali după golul marcat de Gheorhiță în poarta lui PAOK cu intenția de a-și zgândări orgoliul de specialist.



Actul II: clauza mare și debutul de vis

Respectând la sânge strategia ultimilor ani în speranța că iepurele mai iese o dată din joben, latifundiarul din Pipera i-a fixat o clauză de 20 de milioane de euro pentru a se pune la adăpost în cazul în care fostul internațional de tineret "se face bombă".

Cele 45 de minute de la debutul în SuperLigă, pe 9 februarie (cu Sepsi), au fost urmate de singurul moment în care Gheorghiță a confirmat așteptările lui Becali, golul de pe "Toumba", în victoria cu PAOK (2-1), venit la cinci minute după ce antrenorul din fața televizorului îl trimisese în teren. Tânărul vârf trăia cele mai frumoase clipe ale carierei și îș făcea pe patron să se felicite prematur pentru inspirația avută:

"L-am luat pe bani puțini. Să vezi, poate se apucă ăsta să fie vreo mare bombă, cum a fost Bîrligea. 20 de milioane! I-am pus puțin, nu? Atacanții cresc la 23, 24 de ani. Să dea și 19 (n. red - milioane de euro), că e bine", jubila patronul roș-albastru.

Actul III: lipsa realizărilor și primele critici

Au urmat prestații șterse atât în SuperLigă, cât și în returul cu PAOK și prima manșă cu Lyon și nu a durat mult până când Becali, în stilul caracteristic, l-a introdus și pe Gheorghiță în complicata lume de la FCSB în care astăzi ești idol și mâine poți deveni cantitate neglijabilă.

În cazul atacantului lateral, problemele au apărut după un meci dezamăgitor în derby-ul cu Rapid (3-3) din play-off. Scos la pauză, înlocuit cu Musi și amenințat cu plecarea în vară: "Nu mai e Gheorghiță ăla din primele meciuri, nu mai e la fel. Să vezi ce curățenie fac la vară! Aduc trei-patru jucători, ce să mai facem?", își exprima Becali dezamăgirea față de cel care-i adusese marea victorie de la Salonic.

Totuși, în ciuda concurenței sporite după venirile lui Cisotti și Politic, Becali a plătit 280.000 de euro pentru a-l transfera definitiv de la Poli Iași, cu gândul că suma nu este una mare și că atacantul poate progresa în roșu și albastru.



Actul IV: semnarea sentinței

Ultima șansă a primit-o Gheorghiță pe 26 iulie, când Becali l-a titularizat în banda dreaptă a atacului la meciul cu Farul pentru a-l menaja pe Juri Cisotti în perspectiva returului de tristă amintire cu Shkendija. Din nou șters, fără influență în joc, departe de acțiune, a fost scos la pauză și nu a mai prins lotul pentru manșa a doua cu nord-macedonenii.

La o zi după meci, a venit și verdictul lui Becali: Gheorghiță nu are nivelul necesar pentru a se impune acum la FCSB și trebuie împrumutat. Acuzația? Numărul mare de mingi pierdute, obicei pentru care exigentul patron nu iartă pe nimeni:

"Am avut în dreapta, în atac, pe Gheorghiță, care nu este...Încet-încet îmi dau seama că nu e un jucător care poate să facă față la FCSB. A pierdut toate mingile", suna anunțul sec, venit ca o ghilotină pentru omul care cu nici jumătate de an în urmă aprindea imaginația fanilor și a lui Becali.

Acum, eroul de la Salonic se pregătește să termine pe minus prima sa aventură la FCSB. Pleacă după doar 15 meciuri și un gol, dar o face sub formă de împrumut pe un an.

Omul care se confundă cu FCSB trăge speranța că se va întoarce mai puternic, mai "fotbalist", mai aproape de cele 20 de milioane de euro trecute în dreptul clauzei de reziliere.



Andrei Gheorghiță