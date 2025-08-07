Clubul din Superliga ar putea fi cedat! Pretențiile pe care le are conducătorul formației

Unul dintre conducătorii unei formații din Superliga a dezvăluit că echipa poate fi cedată, dar cu o condiție.

Este vorba despre Alexandru Meszar, președintele celor de la UTA, care a dezvăluit că formația arădeană ar putea fi cedată fără pretenții financiare.

UTA ar putea fi cedată pe gratis, dar există o condiție 

Concret, oficialul arădenilor a explicat că zvonurile conform cărora UTA se vinde sunt false, dar a dezvăluit că echipa din Superliga ar putea fi cedată.

Condiția este ca cine preia echipa să ofere garanții că va investi pentru ca UTA să rămână o formație stabilă în prima ligă.

„Clubul nu este de vânzare! Clubul poate fi cedat unui grup, unei persoane sau unei societăți fără nici un ban, fără pretenții financiare, dar pe baza unor garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1 și în condiții mai bune decât cele actuale... Noi ne chinuim, ăsta e adevărul.

Încercăm să nu sufere echipa, să nu sufere suporterii, să aibă toate condițiile și le au, dar nu e nimic asigurat. Deci, dacă se prezintă cineva cu garanții concrete că poate duce clubul într-o formă mai sigură, pe termen mai lung, în condiții mai bune, se cedează fără nici o pretenție. Am fi foarte bucuroși să se întâmple asta, poate am veni noi cu ceva...

Pentru un club ca UTA și un oraș ca Aradul e greu să aspiri la nu știu ce obiective. UTA este un brand al orașului, iar în condițiile financiare de aici este o realizare că suntem de 6 ani în Liga 1. Trebuie să ne cunoaștem potențialul, dar oricând obiectivul clubului îl poate depăși ambiția jucătorilor și a staffului.

Noi ne bucurăm pentru ei și nu o să-i oprim. Ca și sponsori suntem cam la nivelul sezonului trecut, de la următorul meci va apărea un nou sponsor pe tricou. El revine alături de noi, dar acum a trecut la un alt nivel”, a declarat Alexandru Meszar la TV Arad, conform sportarad.ro.

UTA este una dintre surprizele plăcute ale acestui start de sezon. Cu Adrian Mihalcea pe bancă, arădenii se află pe locul patru în Superliga și nu au pierdut niciun meci în primele patru etape.

