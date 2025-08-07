Jack Grealish, pe punctul să plece de la Manchester City.

Internaţionalul englez şi-a pierdut statutul de titular la clubul său de mai multe luni și nici nu a figurat pe lista fotbaliştilor luați de Manchester City pentru participarea la Cupa Mondială a Cluburilor din această vară, din perioada 14 iunie - 13 iulie, care s-a văzut LIVE pe Pro TV, Pro Arena și Voyo!

Managerul celor din Manchester, Pep Guardiola, l-a retrogradat pe Grealish la statutul de rezervă în sezonul care tocmai s-a încheiat şi nu pare să mai conteze pe el.



Absenţa din lot a atacantului englez, care mai are încă doi ani de contract cu fosta campioană din Premier League, sugerează că Manchester City doreşte să-l vândă în această vară sau să-l împrumute la un alt club.



Inițial, de acesta erau interesate Napoli, Tottenham, West Ham United, Arsenal, FC Barcelona și Atletico Madrid. Manchester City a plătit aproape 120 de milioane de euro pentru aducerea acestuia de la Aston Villa, în august 2021, dar cere acum în jur de 50 de milioane de euro, cu doi ani înainte de finalizarea contractului.



Internaționalul englez are însă un salariu de 18 milioane de euro pe sezon, al doilea cel mai mare din lotul "Cetățenilor", fiind întrecut doar de Erling Haaland (35 milioane de euro). Impresarii lui Grealish ar fi transmis că acesta vrea un salariu similar la noul club, așa că interesul echipelor a început să dispară.



Everton, următoarea destinație a lui Jack Grealish?



Tocmai remunerația lui Grealish pare a fi principala problemă pentru care plecarea nu se concretizează. Mai nou, în Anglia a apărut informația conform căreia Everton a intrat în discuții cu Manchester City pentru transferul lui Grealish, fiind luat în calcul și un împrumut pentru un sezon, poate în primă fază.



Concret, ar putea fi vorba de o ofertă de împrumut pentru sezonul 2025-2026, cu plata a jumătate din remunerația lunară a fotbalistului, urmată de cumpărarea în vara anului 2026.



”Știi ce? Frate, iubesc City mai mult decât orice. Și știi ce iubesc mai mult decât orice? Fanii lui City! Sunt cei mai buni fani din lume”, a spus Grealish săptămâna trecută, filmat într-o discuție cu un fan.