Federația Moldovenească de Fotbal a anunțat lotul naționalei Under 17 pentru dubla amicală din deplasare cu Armenia, iar printre cei convocați se numără jucători legitimați la cluburi de top din Occident, precum Atletico Madrid, Lazio, Villarreal, Girona, Nice sau Kaiserslautern.

De altfel, federația de peste Prut a inițiat o amplă campanie de atragere a tinerelor talente din diaspora.

”Naționala de juniori U17 va efectua, în perioada 13–20 august, un cantonament în cadrul căruia sunt programate două meciuri amicale în deplasare, împotriva selecționatei similare a Armeniei.

Stagiul de pregătire are ca scop evaluarea tinerilor fotbaliști care ar putea completa echipa națională U17 în vederea campaniei de calificare la Campionatul European din toamna acestui an”, a precizat FMF.

În preliminariile EURO, Moldova se va duela în grupa de calificare cu țara gazdă Belgia, Norvegia și Belarus. Meciurile se vor juca în perioada 8-14 octombrie 2025.

Lotul naționalei de juniori Under 17 a Moldovei



Portari: Octavian Ghiaur (Academia de Fotbal Atletico Madrid, Spania) (foto), Chirill Boico (Academia de Fotbal Sheriff)

Fundași: Mihai Bagrin, Chiril Lisnic (ambii de la Academia de Fotbal Radu Rebeja), Gheorghe Terna (Louletano DC, Portugalia), Victor Bivol (Villarreal, Spania), Marius Roșioru (Dacia Buiucani), Vladislav Tenti, Matei Perciun (ambii de la Academia de Fotbal Zimbru), Cristian Palancica (SS Lazio, Italia)

Mijlocași: Nichita Ratmir (Academia de Fotbal Zimbru), Maxim Calasnicov (Academia de Fotbal Sheriff), Dorin Panaghiu, Toma Turetchi (ambii de la Academia de Fotbal Radu Rebeja), Daniel Armașu (Girona, Spania)

Atacanți: Nicolae Ceaciru (TSV Schott Mainz, Germania), Vitalie Grosu (Arcella Padova, Italia), Stanislav Burlaciuc (Academia de Fotbal Radu Rebeja), Nichita Cucuruz (Kaiserslautern, Germania), Artiom Aftenii (Academia de Fotbal Sheriff), Daniel Galitchi (OGC Nice, Franța)

Staff-ul tehnic:

Antrenorul principal: Andrei Radiola

Antrenor secund: Serghei Truhanov

Antrenor de portari: Anatol Chirinciuc

Preparator fizic: Eduard Chesea

Medic: Anton Coval

Maseur: Andrei Nasicovschii

Manager: Vladislav Tricolici

Ofițer de presă: Serghei Cipilencu

Șef de delegație: Anatolii Teslev

