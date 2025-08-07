Fotbalistul va semna cu ”U” Cluj, informează iAMSport.ro . Ioan Ovidiu Sabău s-a plâns de subțirimea lotului „Șepcilor Roșii”, astfel că ardelenii s-au înțeles cu Eric Bicfalvi.

Eric Bicfalvi își dorește în continuarea să joace chiar și la 37 de ani și a ales să rămână în Superliga.

Mijlocașul a fost nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl avea la formația moldavă, astfel că s-a hotărât să rezilieze înțelegerea cu Oțelul.

Eric Bicfalvi, sincer după despărțirea de Oțelul

Veteranul de 37 de ani a explicat pentru GSP că a ales să plece din proprie inițiativă, deoarece simțea că nu mai are un rol clar în echipă.

În acest sezon, Bicfalvi a fost integralist în primele două etape, dar apoi a fost trecut pe bancă și a prins doar câteva minute pe final în următoarele meciuri. El a adunat 13 apariții pentru gălățeni, cu două assisturi în total.



„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr...



Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal! Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum. De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul!



Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a declarat Eric Bicfalvi, conform sursei citate.



Fostul mijlocaș de la FCSB și Dinamo a fost adus la Galați de Ovidiu Burcă, cel care l-a convins să semneze iarna trecută.

