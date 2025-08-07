NEWS ALERT Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga

Eric Bicfalvi a plecat de la Oțelul, dar semnează cu altă formație din Superliga Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eric Bicfalvi (37 de ani) va semna cu altă formație din Superliga, după ce s-a despărțit de Oțelul în urmă cu câteva zile.

TAGS:
Eric BicfalviOtelul GalatiSuperligaU Cluj
Din articol

Mijlocașul a fost nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl avea la formația moldavă, astfel că s-a hotărât să rezilieze înțelegerea cu Oțelul.

Formația din Superliga cu care s-a înțeles Eric Bicfalvi 

Eric Bicfalvi își dorește în continuarea să joace chiar și la 37 de ani și a ales să rămână în Superliga.

Fotbalistul va semna cu ”U” Cluj, informează iAMSport.ro. Ioan Ovidiu Sabău s-a plâns de subțirimea lotului „Șepcilor Roșii”, astfel că ardelenii s-au înțeles cu Eric Bicfalvi.

Eric Bicfalvi, sincer după despărțirea de Oțelul

Veteranul de 37 de ani a explicat pentru GSP că a ales să plece din proprie inițiativă, deoarece simțea că nu mai are un rol clar în echipă.

În acest sezon, Bicfalvi a fost integralist în primele două etape, dar apoi a fost trecut pe bancă și a prins doar câteva minute pe final în următoarele meciuri. El a adunat 13 apariții pentru gălățeni, cu două assisturi în total.

„Am vrut eu să plec să nu fiu o problemă pentru Oțelul. Nu stau să mă supăr sau să fiu o povară sau să fiu la număr...

Dacă vine o ofertă fotbalistică, o s-o analizez, nu mă las de fotbal! Mă duc acasă și vedem ce va fi mai departe. Momentan, beau o cafea, după care mă pun pe drum. De ce am plecat de la Galați? Ca o idee, nu mai vedeam un drum comun mai departe între mine și Oțelul!

Ca o concluzie, m-am simțit bine la Galați și doresc mult succes în continuare echipei, clubului, fanilor”, a declarat Eric Bicfalvi, conform sursei citate.

Fostul mijlocaș de la FCSB și Dinamo a fost adus la Galați de Ovidiu Burcă, cel care l-a convins să semneze iarna trecută.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare &icirc;n București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Eric Bicfalvi, sincer după despărțirea de Oțelul. Ce nu i-a convenit
Eric Bicfalvi, sincer după despărțirea de Oțelul. Ce nu i-a convenit
Bicfalvi ia &icirc;n calcul să plece de la Oțelul după doar trei luni: &rdquo;Sunt mulți factori care vor conta dacă voi mai sta sau nu!&rdquo;
Bicfalvi ia în calcul să plece de la Oțelul după doar trei luni: ”Sunt mulți factori care vor conta dacă voi mai sta sau nu!”
ULTIMELE STIRI
Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, &icirc;n 2019
Spirit de Maracana la Montreal. Canada nu s-a mai bucurat așa de tenis de la Bianca Andreescu, în 2019
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 &icirc;n turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
Universitatea Craiova - Spartak Trnava de la 21:30 în turul 3 preliminar din Conference League! Oltenii dau de un fost dinamovist
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
FCSB - FC Drita, ultima șansă a campioanei pentru Europa League, de la 21:30 pe PRO TV și VOYO! De ce jubilează kosovarii
&rdquo;Se califică FCSB &icirc;n play-off-ul Europa League?&rdquo; Peste 25.000 de voturi &icirc;n sondajul Sport.ro, meciul tur cu Drita e azi pe PRO TV și VOYO!
”Se califică FCSB în play-off-ul Europa League?” Peste 25.000 de voturi în sondajul Sport.ro, meciul tur cu Drita e azi pe PRO TV și VOYO!
Din Liga 3, direct &icirc;n Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova
Din Liga 3, direct în Superliga! Anunțul făcut de FCU Craiova
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&bdquo;Reghe&ldquo;, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

„Reghe“, distrus: ce au descoperit arabii despre trecutul său

Gigi Becali a anunțat primul 11 pentru Drita și a desființat un jucător: Doarme pe teren!

Gigi Becali a anunțat primul "11" pentru Drita și a desființat un jucător: "Doarme pe teren!"

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un rom&acirc;n

Șansă imensă pentru Ianis Hagi: e pe lista unui club putred de bogat, unde avem deja un român

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. Jucători buni, favorită la titlu!

Gigi Becali, transferuri pe bani mulți pentru visul european. "Jucători buni, favorită la titlu!"

&bdquo;Reghe&ldquo; e rege &icirc;n Sudan: primele imagini cu sosirea sa &icirc;ntr-o țară sf&acirc;șiată de sărăcie și boli

„Reghe“ e rege în Sudan: primele imagini cu sosirea sa într-o țară sfâșiată de sărăcie și boli

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

Premier League, show total și la mercato: toate transferurile verii. Competiția e transmisă de VOYO

CITESTE SI
Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține Rom&acirc;nia blocată c&acirc;t mai mult &icirc;n trecutul communist

stirileprotv Istoric: Iliescu a ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul communist

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
UFC
UFC 316: Dvalishvili vs O'Malley 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Blanchfield vs Barber


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!