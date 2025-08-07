Vejle este nou echipă a lui Pitu
în mod oficial aducerea lui Alexi Pitu sub formă de jucător liber de contract, după despărțirea de Dunkerque.
„Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis.
Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2
A semnat un contract valabil până în vara anului 2026.
Bine ai venit!”, au anunțat cei de la Velje.
Contractul semnat de Alexi Pitu
Aripa stânga a semnat un contract pe următorii trei ani și va câștiga aproximativ 250.000 de euro pe an.
Vejle a avut mari emoții în stagiunea trecută din prima ligă daneză, după ce a încheiat la doar un punct de zona retrogradării.
Jucătorul român a plecat de Farul în 2024, la finalul lunii ianuarie la Bordeaux, în schimbul a 2 milioane de euro.
Pitu nu s-a impus la echipa din liga a doua din Franța, după ce în primul sezon a jucat 16 partide, în care nu a reușit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă, iar în a doua stagiune a avut un gol și două assist-uri în 28 de partide jucate în tricoul lui Bordeaux.
500.000 de euro este cota lui Alexi Pitu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.