Alexandru Hațieganu
Noua formație a lui Alexi Pitu a anunțat în mod oficial aducerea atacantului

alexi pitu farul vejle Transfer
Vejle este nou echipă a lui Pitu

în mod oficial aducerea lui Alexi Pitu sub formă de jucător liber de contract, după despărțirea de Dunkerque.

„Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis. 

Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2

A semnat un contract valabil până în vara anului 2026.

Bine ai venit!”, au anunțat cei de la Velje. 

Contractul semnat de Alexi Pitu

Aripa stânga a semnat un contract pe următorii trei ani și va câștiga aproximativ 250.000 de euro pe an.

Vejle a avut mari emoții în stagiunea trecută din prima ligă daneză, după ce a încheiat la doar un punct de zona retrogradării.

Jucătorul român a plecat de Farul în 2024, la finalul lunii ianuarie la Bordeaux, în schimbul a 2 milioane de euro. 

Pitu nu s-a impus la echipa din liga a doua din Franța, după ce în primul sezon a jucat 16 partide, în care nu a reușit să marcheze sau să ofere o pasă decisivă, iar în a doua stagiune a avut un gol și două assist-uri în 28 de partide jucate în tricoul lui Bordeaux.

500.000 de euro este cota lui Alexi Pitu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

