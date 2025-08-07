Vejle este nou echipă a lui Pitu

în mod oficial aducerea lui Alexi Pitu sub formă de jucător liber de contract, după despărțirea de Dunkerque.



„Vejle Boldklub are plăcerea de a anunța că Alexi Pitu a fost transferat gratis.

Jucătorul ofensiv român în vârstă de 23 de ani ajunge la Nørreskoven după ce a evoluat la FC Girondins de Bordeaux și USL Dunkerque în Ligue 2

A semnat un contract valabil până în vara anului 2026.

Bine ai venit!”, au anunțat cei de la Velje.

