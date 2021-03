Dezvaluirile fotbalistului indepartat de Becali pentru ca era prea mic de statura: "De aia am plecat de la Steaua! M-a luat Piturca de acolo, ca ma ridicasem putin de pe scaun!"

Robert Nita a jucat la Steaua in doua perioade, in sezonul 1997-1998 si in sezonul 1999-2000.

Fostul atacant, care a mai evoluat in cariera la Rapid, Otelul Galati, Foresta Suceava, Gloria Bistrita, Pandurii sau Rocar, a dezvaluit cum a fost indepartat la echipa ros-albastra de patronul Gigi Becali din cauza ca era prea scund.

"L-am prins pe Becali. Eu de aia am plecat de la Steaua. A zis Gigi ca nu sunt bun, ca sunt mic. E mic asta, domne, nu poate sa dea gol. M-a luat Piturca de acolo, ca ma ridicasem putin de pe scaun, mai repede asa.

Hai ca vorbesti cu astia, dar imi zici in fata asa ca sunt prost. "Nu poate Piti, asta sa faca nimic, ca e mic", asa zicea. Ba, esti nebun!? De aia am plecat de acolo", a dezvaluit Robert Nita pentru Antena Sport.

Robert Nita a ramas in istoria fotbalului romanesc pentru meciul antologic dintre Dinamo si Foresta Falticeni din 2000. Atunci echipa din Stefan cel Mare, care era antrenata de Cornel Dinu, conducea cu 4-0 in minutul 70. Foresta a intors in mod inexplicabil scorul si a castigat cu 5-4, Nita reusind sa inscrie de doua ori, inclusiv golul decisiv.