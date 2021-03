Danut Lupu a dezvaluit ce proiect GRANDIOS se pregateste la Dinamo: "Vreau sa ne batem de la egal la egal cu Hagi!"

In fotbalul romanesc o polemica legata de cine a fost cel mai tehnic fotbalist din Romania.

Evident ca Gica Hagi este pomenit de fiecare data cand acest subiect este adus in discutie, insa 'Regele' are concurenta serioasa. Exista destul de multi oameni care il considera ca Danut Lupu a fost mai tehnic decat Hagi.

Astfel, in contextul acestor discutii, Lupu s-a hotarat sa duca 'duelul' cu Hagi la nivelul urmator. Fostul fotbalist al lui Dinamo si Rapid este acum antrenor la Academia de fotbal a Clubului Sportiv Dinamo. Lupu a dezvaluit ca isi propune sa depaseasca perfomantele realizate de Hagi la academia sa.

"Fotbalul romanesc are mari probleme la nivelul copiilor. La Dinamo sper sa scoatem fotbalisti, nu doar copii legitimati la fotbal.

Ii voi invata fotbal, asa cum am invatat eu cand aveam 6 sau 7 ani. Metodele vechi pot da mai multe rezultate, decat cele noi, care nu produc decat jucatori, nu fotbalisti.

In viata am avut o rivalitate cu Hagi, iar cu aceasta Academie vreau sa ne batem de la egal la egal cu a lui Hagi, care este singura Academie care a fost facuta si a mers ca un lucru bine facut.

Asta imi propun, sa-l depasesc pe Hagi, care reprezinta un model in acest domeniu. Avem deja 140 de copii si multe avantaje. Suntem singurul club in centrul Bucurestiului si oferim ceea ce altii nu au. Terenuri la dispozitia noastra, nu inchiriate. Fiecare copil primeste un rand de echipament de antrenament gratuit si, in plus, putem oferi burse de merit", a spus Danut Lupu la Gold FM.

Lupu a explicat ca a ales sa se implice in acest proiect pentru ca este convins ca poate reusi ce a facut si Hagi la Viitorul, intrucat Academia Dinamo dispune de mai multe resurse la Academia lui Gica.

"Am venit in acest proiect pentru ca atat timp cat Hagi a putut cu mai putine posibilitati ca noi, de ce nu am reusi!? Au si altii scoli de fotbal, dar pentru nevoile lor, nu pentru a creste fotbalisti. Degeaba faci scoala, daca la 14 ani, copiii pleaca. Fac doar pentru un venit lunar.

Acum, multi parinti isi doresc mai mult decat copiii sa devina campioni. Eu schimbam trei tramvaie sa merg la antrenament, acum daca nu ii ia cu masina se supara si nu mai vin. Asta voi incerca sa fac aici. Dupa o discutie cu un copil l-am determinat sa nu mai vrea sa-l aduca tatal lui la teren cu masina.

Nu sunt de acord ca parintii sa asiste la antrenamente, copiii se uita mai mult in tribuna la parinti decat la antrenori, iar parintii devin antrenori. Copilul invata daca se uita la antrenor, nu in tribuna", a adaugat Lupu.