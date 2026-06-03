De nicăieri! Andreas Karo, așteptat să semneze cu o echipă de primă ligă după retrogradarea cu FC Hermannstadt

De nicăieri! Andreas Karo, așteptat să semneze cu o echipă de primă ligă după retrogradarea cu FC Hermannstadt Fotbal intern
SPORT.RO
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Formația din Sibiu, în Liga 2 după ce a pierdut barajul contra FC Voluntari.

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FC Hermannstadt, pregătită de Dorinel Munteanu, a retrogradat din Superliga României în Liga 2. La finalul play-out-ului de Superliga, formația din Sibiu a aflat că e nevoită să dispute dublă de baraj pentru menținere. Avea șanse să se impună în fața FC Voluntari, mai ales că a câștigat manșa tur.

Sibienii s-au impus cu 3-2, pe teren propriu, în fața ilfovenilor și erau favoriți la câștigarea barajului pentru menținerea în prima divizie. Însă, au pierdut categoric returul, 0-3, iar astfel au picat în Liga 2!

Andreas Karo, de la FC Hermannstadt, dorit de o echipă din Cipru

Cu toate acestea, anumiți jucători pot prinde transferuri importante, iar printre ei se află și fundașul central cipriot Andreas Karo.

În vara trecută, sibienii au oficializat aducerea lui Andreas Karo, acum în vârstă de 29 de ani, jucător liber de contract după despărțirea de Maccabi Petah Tikva, formație din eșalonul secund al Israelului.

Cipriotul are un CV extrem de interesant! El a fost crescut de Nottinhgham Forest și apoi a ajuns la Aolon Limassol, ca de acolo să facă pasul la Lazio, care a plătit 165.000 de euro în schimbul fundașului central.

Andreas Karo nu a jucat niciun meci în tricoul lui Lazio, dar a bifat 34 de partide pentru Salernitana, clubul la care l-a împrumutat echipa din capitala Italiei.

Andreas a mai evoluat pentru OFI Creta din Grecia și Maccabi Petah Tikva din Israel, alături de care în sezonul 2023-2024 a câștigat Cupa Israelului. Karo a câștigat Cupa și SuperCupa Ciprului în sezonul 2016-2017 alături de Apollon Limassol și a fost declarat fotbalistul sezonului 2018-2019 în campionatul cipriot.

Andreas Karo nu merge cu FC Hermannstadt în Liga 2. E dorit de AEL Limassol

Andreas are o cotă de piață de 250.000 euro pe site-urile de specialitate și semna un contract valabil pentru două sezoane cu FC Hermannstadt. Însă, după retrogradare se vorbește despre plecarea sa, așa cum se discută și în cazul mai multor fotbaliști de la formația sibiană.

El are 25 de meciuri, un gol și o pasă decisivă în ediția 2025-2026, iar presa din Cipru scrie că în această vară se poate întoarce acasă, la AEL Limassol, care a terminat pe locul 2 în play-out-ul primei divizii din Cipru.

Publicația Kerkida precizează: ”Numele lui Andreas Karo rămâne sus pe lista AEL. Nu numai că atenția pentru el nu a fost abandonată, dar intenția din partea echipei din Limassol să îl legitimeze se intensifică.

Managerii albaștri-galbeni sunt hotărâți să finalizeze transferul experimentatului fundaș...”.

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