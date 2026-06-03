Gigi Becali, gata de o nouă lovitură! A pus ochii pe ”killer-ul” FCSB-ului

După ce a ratat play-off-ul în sezonul precedent, Becali este gata să investească serios pentru a se bate din nou la titlu și pentru a duce echipa în faza principală din Conference League.

Printre țintele omului de afaceri se numără și un jucător U21, Luca Stancu (21 de ani), care a retrogradat cu Hermannstadt la finele acestui sezon, scrie digisport.ro.

Gigi Becali îl vrea pe Luca Stancu de la Hermannstadt

Hermannstadt a retrogradat la finele acestui sezon, astfel că fosta campioană poate profita de această situație pentru a-i acorda lui Stancu minute la cel mai înalt nivel, plus oportunitatea de a se bate la obiective îndrăznețe. Rămâne de văzut ce sumă va solicita clubul sibian în schimbul fundașului dreapta evaluat de site-urile de specialitate la 250.000 de euro.

Luca Stancu s-a remarcat chiar într-un meci cu FCSB, încheiat cu scorul de 3-3, pe 9 noiembrie, când a reușit primul gol și primul assist la nivelul Superligii României.

„(n.r. Cu ce echipă ține) Cu FCSB. Da, cu FCSB. Preferatul meu a fost Constantin Budescu”, spunea Luca Stancu, la flash-interviu, după ce a reușit să marcheze în poarta fostei campioane.