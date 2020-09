Anamaria Prodan a mai adus un jucator la Hermannstadt! Sibienii transfera jucatori pe banda rulanta

FC Hermannstadt a transferat in aceasta perioada de mercato 9 jucatori.

FC Hermannstadt nu vrea sa aiba emotii si in acest sezon in ceea ce priveste evitarea de la retrogradare. Sibienii tocmai au anuntat pe pagina de Facebook noul transfer al clubului. Bright Christopher Addae (27 de ani) se va antrena sub comanda lui Ruben Albes. Ghanezul poate evolua atat pe post de mijlocas defensiv, cat si fundas central.

Addae are o selectie in nationala de seniori a Ghanei, dar a castigat Campionatul Mondial cu nationala de tineret U20 a tarii sale in anul 2009. De asemenea, Bright are in palmares si o Cupa a Sloveniei cu ND Gorica in 2014 si a strans pana in prezent peste 160 de meciuri in 5 sezoane de Serie B in Italia, unde a inscris de 7 ori si a oferit 3 assist-uri.

Pana acum, Hermannstadt a obtinut semnatura urmatorilor jucatori: Soni Mustivar, Adrian Scarlatache, Claudiu Belu-Iordache, Fabio Fortes, Agostinho Ca, Edson Pires, Goran Karanovic si David Mayoral (imprumutat de la Cadiz).

500.000 de euro este cota de piata a lui Brighton Addae, conform Transfermarkt.