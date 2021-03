Dinamo NU VREA implementarea VAR in Liga 1: "Sa dam banii pentru altceva!" Reactia unuia dintre oficialii clubului

Managerul lui Dinamo a vorbit despre implementarea arbitrajului video in Liga 1.

Mario Nicolae a comentat discutiile recente legate de implementarea VAR in Liga 1. Managerul lui Dinamo a dezvaluit ca nu considera prioritar introducerea arbitrajului video in Romania, desi majoritatea cluburilor sunt de acord.

"Eu am o mentalitate clasica, desi am doar 36 de ani si, teoretic, ar trebui sa fiu deschis la nou. Cred ca fotbalul ar trebui sa fie lasat cum era. Mai ales ca in fotbalul romanesc - nu doar la Dinamo - sunt probleme financiare foarte mari. E prea mult, zic eu, sa cerem cluburilor sa plateasca alti bani.

Vor fi costuri suportate de club, ma refer la cei 2-3 asistenti in plus si asa mai departe. Sa ne gandim ca o echipa din Liga 1 cheltuie undeva la 3-4.000 de euro la doua saptamani numai pe testele COVID-19. Nu e usor.

Acest conflict intre LPF si FRF nu are cum sa faca bine fotbalului romanesc. Daca tot vrei sa implementezi un sistem nou, hai sa ne punem cu totii de acord, sa incercam sa gasim solutii, sa atragem sponsori. Nu sa ne balacarim public, asta nu ajuta.

E foarte simplu sa vii cu o propunere care nu are in spate o sustinere financiara reala. Am urmarit fotbalul zeci de ani, a functionat foarte bine si fara VAR. Lasa-l asa daca nu poti implementa ceva nou!

La copii si juniori nu ne gandim, mai bine ar merge acolo banii dedicati pentru VAR. Sunt lucruri mai importante decat arbitrajul video, iar academiile de fotbal sunt un exemplu elocvent. E parerea mea", a spus Mario Nicolae pentru Gazeta Sporturilor.