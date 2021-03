Sumudica la Dinamo?! "Ma suna incontinuu de o saptamana! Ma cheama sa luam Cupa!" Anunt BOMBA in Liga 1 

Marius Sumudica s-a despartit de Rizespor dupa mai putin de doua luni petrecute pe banca turcilor.

La revenirea in Romania, antrenorul care a implinit recent 50 de ani a vorbit despre ofertele pe care le-a primit din tara.

Sumudica a spus ca a fost sunat de un reprezentant al celor de la Poli Iasi, dar si de suporterii-actionari de la Dinamo. Acestia din urma l-au contactat pentru a prelua echipa si a o ajuta sa castige Cupa Romaniei in acest sezon.

Marius Sumudica nu a trebuit sa stea foarte mult pe ganduri inainte sa le dea un raspuns:

"Cum mi-am deschis telefonul romanesc, pe care l-am tinut mai mult inchis, am primit niste mesaje de m-am si speriat, de la un domn Ambrosie, nici nu stiu cine e, de pe la Iasi. I-am multumit pentru mesaj, dar nu se pune problema.

Cea mai noua si cea mai tare este DDB-ul asta de la Dinamo! Sunt doi baieti acolo, Tararache si Elias. Ma suna de o saptamana incontinuu ca isi doresc foarte mult sa antrenez Dinamo: 'Hai sa luam Cupa'. Pe cuvantul meu! Am mesajele pe telefon!

Sunt doi baieti extraordinari, care vor binele acestui club. Eu ii felicit! Ba, sa faci rost de atatia bani, este un exemplu pentru toti! Bravo lor! M-au contactat, mi-au spus ca isi doresc sa antrenez Dinamo, ca sunt exact ceea ce le trebuie. Nu pot sa fac acest lucru. Nu sunt dusmanos, iubesc un club, stie toata lumea, dar treaba e treaba.

Eu ii respect, le doresc bafta. Sunt canalizat pe altceva. Nu vreau sa ma intorc deocamdata in Romania. In vara, vreau sa plec iar in strainatate", a declarat Marius Sumudica, potrivit ProSport.