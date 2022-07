Dan Petrescu a răbufnit! „Trebuia să jucăm mai rău ca să câștigăm”

Dan Petrescu a remarcat faptul că CFR Cluj a fost echipa mai bună și ar fi meritat mai mult să câștige, dar fotbalul se joacă pe goluri, iar echipa sa a pierdut.

„Finale nu se joacă, se câștigă”, a spus Dan Petrescu, la Digi Sport, după meci. „Noi am jucat mai bine, dar am pierdut. Trebuia să jucăm mai rău să câștigăm. Am pierdut singuri”, a completat tehnicianul de la CFR, conform aceleiași surse.

CFR, cu moralul la pământ

Golul pe care Dimitrov l-a înscris în finalul primei reprize a contribuit la reducerea moralului în defavoarea clujenilor. Dan Petrescu a dat vina pe faptul că fotbaliștii săi n-au putut să fructifice ocaziile.

„În prima repriză trebuia să fie 2,3 la 0, dar n-am reușit să fructificăm ocaziile. Am luat gol dintr-o greșeală colectivă și a afectat jucătorii la pauză, s-a văzut în repriza a doua.

Dominam, aveam 10 cornere, ei niciunu. Am făcut un corner la care la antrenament nu l-am făcut, nu știu de unde l-au inventat. Mingea aia trebuia să ajungă în careul lor, dar a ajuns în plasa noastră”, a mai spus Dan Petrescu, la Digi Sport.

CFR Cluj - Sepsi OSK

Sepsi Sf. Gheorghe și-a adjudecat al doilea titlu din istorie. Covăsnenii au câștigat în fața lui CFR Cluj Supercupa României după ce, în urmă cu o lună, formația dirijată de Bergodi își trecuse în CV Cupa României.

Sepsi a făcut un joc excelent în fața trupei lui Dan Petrescu. Mario Rondon, fostul fotbalist din Gruia, este cel care a adus supercupa la Sf. Gheorghe, în urma golului marcat pe finalul reprizei secunde.