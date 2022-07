Mario Camora, cu gândul la Pyunik Erevan după înfrângerea CFR-ului din Supercupă: ”Trebuie să fim atenți”

Portughezul se declară mulțumit de jocul prestat de echipa lui Dan Petrescu și se gândește acum la returul din preliminariile UEFA Champions League, cu Pyunik Erevan. În tur, cele două echipe au remizat, scor 0-0.

Mario Camora, cu gândul la Pyunik Erevan

„Noi am început bine, am dat gol rapid, am controlat meciul și la ultima fază din prima repriză gol și din nou un gol pe contraatac pe care nu trebuia să-l primim. Toți suntem o echipă, trebuie să continuăm uniți, avem un meci miercuri pe care trebuie să-l câștigăm și trebuie să fim atenți.

Amicalele sunt amicale, oficialele sunt oficiale. Echipa a fost foarte bine, dar la ultima fază am primit gol. Nouă tot timpul ne-a cerut mister să facem acest pressing. Intrăm bine în joc, nu numai acum, în primele 15-20 de minute intrăm foarte bine. Încercăm să dăm gol cât mai repede și așa a fost. Trebuie să ne mobilizăm, victoriile aduc victorii.



Trebuie să ne ajutăm, să vorbim, să fim mai uniți ca niciodată. Avem un meci extrem de greu și vrem să trecem mai departe. Orice meci e important, aveam un trofeu pe masă, am vrut să-l câștigăm dar nu s-a putut și trebuie să vedem unde am greșit și să mergem mai departe”, a spus Mario Camora.

Sepsi Sf. Gheorghe și-a adjudecat al doilea trofeu din istorie. Covăsnenii au câștigat în fața lui CFR Cluj Supercupa României după ce, în urmă cu o lună, formația dirijată de Bergodi își trecuse în CV Cupa României.

Sepsi a făcut un joc excelent în fața trupei lui Dan Petrescu. Mario Rondon, fostul fotbalist din Gruia, este cel care a adus supercupa la Sf. Gheorghe, în urma golului marcat pe finalul reprizei secunde.