Este a treia medalie pentru Stancu (CSA Steaua), cronometrat cu 7min54sec02/100, după cele de aur de la 1.500 m liber şi ştafeta de 4x100 m liber băieţi. Medalia de aur a fost la 800 m liber a fost cucerită de italianul Lorenzo Galossi (7min52sec04/100), în timp ce bronzul i-a revenit polonezului Krzysztof Chmielevski (7min56sec81/100).

''A fost o cursă foarte grea, pentru că eu am înotat de două ori la 1.500 m, iar italianul nu a înotat deloc. Am reuşit să bat recordul de la 19 ani şi nu am altceva să spun decât că iubesc publicul şi îi iubesc pe cei de acasă. M-am recuperat prin foarte mult antrenament, dedicaţie şi iubire a acestui sport'', a declarat Vlad Stancu pentru TVR, după finală.

David Popovici, calificat în a cincea sa finală, la 100 m liber, cu cel mai bun timp, a regretat că Patrick Dinu, colegul său de ştafetă la 4x100 m liber, nu a prins finala: ''Am înotat cât de bine am putut. Mi-ar fi plăcut să putem concura împreună (cu Patrick Dinu - n.r), însă el e mai mic şi decât mine şi o să aibă toate şansele din lume. Mai am energie. Este cel mai lung concurs al meu de până acum, dar voi avea parte de concursuri ca acesta la nivel şi mai înalt, aşa că trebuie să-mi intru în formă şi să mă obişnuiesc exact cu treaba asta''.

Ziua de duminică oferă prilejul unei noi demonstraţii de forţă pentru David Popovici, mare favorit în finala de la 100 m liber (ora 17:39), în care poate câştiga a patra sa medalie de aur la Otopeni. De asemenea, Vlad Stancu are serii dimineaţă şi apoi finală la 400 m liber (ora 18:38), dacă se va califica.

Delegaţia României a câştigat până acum şapte medalii la CE de înot pentru juniori de la Otopeni: 4 de aur - ştafeta masculină 4x100 m liber (David Popovici, Vlad Stancu, Ştefan Cozma şi Patrick Sebastian Dinu), David Popovici la 200 m liber şi 50 m liber, Vlad Ştefan Stancu la 1.500 m liber şi 3 de argint - ştafeta mixtă de 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Bianca Costea şi Rebecca Aimee Diaconescu), Bianca Costea la 50 m liber şi Vlad Stancu la 800 m liber.