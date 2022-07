FCSB a câştigat ultimul amical al verii, la Galaţi, cu Oţelul, printr-un gol marcat de Florinel Coman în minutul 66. Brăileanul a înscris cu un șut violent din interiorul careului, după o pasă primită din extrema dreaptă de la Alexandru Pantea.

Coman: "Oricine poate să iasă și să spună anumite sume"

"Un meci greu cu niște spectatori dornici de meciuri. A fost o încărcătură acumulată în această perioadă, suntem fericiți că nu avem accidentați și am câștigat. Când sunt sută la sută sănătos, nu cred că pot să joc prost sau ceva de genul. Am fost sută la sută, mi-am intrat în ritm așa că pot da drumul la treabă cu zâmbetul pe buze.

Ne bucurăm că umplem stadioanele pe unde mergem! Vrem să ne calificăm în Conference League, nu am ce să comentez, nu sunt în măsură. Oricine poate să iasă și să spună de anumite sume, pentru un fotbalist e bine să fie conectat la meci și să nu fie băgat în asemenea discuții", a declarat Florinel Coman.

3 milioane de euro e cota lui Coman

30 iunie 2024 e data la care îi expiră contractul cu FCSB

5 selecții a strâns la naționala de seniori

Coman despre titlul pierdut: "Au fost niște greșeli penibile"

Coman a vorbit și despre un eventual transfer în străinătate.

"Îmi doresc (n.r. - un transfer în străinătate), dar atât timp cât nu se poate trebuie să trag pentru echipă. Important e că mi-am revenit și că pot juca, mă simt foarte bine pe terenul de fotbal. Am fost aproape, în fiecare an am fost aproape, dar cred că dacă vom începe bine acest campionat și nu vom mai pierde puncte cu echipe mici... cred că putem să ne batem acolo, cum am făcut-o în fiecare an. Au fost niște greșeli penibile cu echipe foarte mici", a mai spus Coman.

Fotbalistul FCSB-ului a devenit de curând tătic.

"Sunt fericit, sunt entuziasmat, nu știu ce să vă spun. Abia a venit ieri acasă, am stat ziua cu ea și am venit la meci. Sper să fie sănătoasă, fericită și tot ce își dorește ea!", a mai spus Florinel Coman.