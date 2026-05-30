Paul Răducan, fostul antrenor al lui FC U Craiova, a murit la 58 de ani

"Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani.

Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal. A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova.

FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați.

Odihnă veșnică, Paul Răducan!", a transmis FC U Craiova, sâmbătă.

Paul Răducan a ocupat mai multe roluri în cadrul clubului FC U Craiova, inclusiv antrenor interimar al primei echipe în sezoanele 2022/2023 și 2023/2024.

Adrian Mititelu, patronul clubului, a transmis și el un scurt mesaj: "Dumnezeu să-l odihnească. Un om de mare caracter!"