Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“

În acest context, în lumea arabă, a atras atenția faptul că printre artizanii sezonului excelent pe care l-a avut „U“ s-a numărat și un fotbalist palestinian. Vorbim despre Assad Al-Hamlawi (25 de ani), născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie.

Victoria oltenilor, atât în cupă, cât și în campionat a venit „la pachet“ cu o mediatizare impresionantă în fotbalul internațional. Pentru că despre triumful Universității s-a scris și în presa mondială.

Universitatea Craiova a reușit să detroneze FCSB din fruntea fotbalului românesc, după două sezoane în care formația bucureșteană a fost de departe cea mai bună din țară.

Al-Ahly Cairo îl vrea pe Assad Al-Hamlawi

Adus de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro, vârful palestinian a avut un sezon excelent, la Craiova: 47 de meciuri, 16 goluri și 4 pase de gol. Cu acest bilanț, Al-Hamlawi a intrat acum în vizorul celor de la Al-Ahly Cairo, un colos al fotbalului african, de 12 ori câștigător al Ligii Campionilor.

Clubul egiptean e cel mai titrat din această țară, având nu mai puțin de 45 de titluri, 39 de cupe și 16 Supercupe. Inclusiv la nivel continental, Al-Ahly Cairo deține recordul, în Champions League, cu cele 12 trofee din palmares.

Presa egipteană a notat că șefii clubului Al-Ahly l-au pus pe Al-Hamlawi în capul listei de priorități pentru perioada de transferuri din vară.

„Al-Hamlawi va fi principala țintă pentru Al-Ahly pentru întărirea atacului. Un fotbalist care și-a demonstrat clasa, palestinianul cu dublă cetățenie e înalt, puternic și cu o bună calitate tehnică. Exact genul de atacant pur-sânge, de careu, de care Al-Ahly are nevoie pentru următoarea campanie. E de așteptat ca, într-o primă fază, Universitatea Craiova să respingă varianta despărțirii de jucător, însă Al-Ahly are forța financiară necesară pentru a înainta o ofertă prin care să obțină semnătura lui Al-Hamlawi“, a notat presa arabă.

În acest moment, Al-Ahly Cairo e în lupta pentru titlu, în Egipt, fiind la trei puncte distanță de liderul Zamalek.