Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“

Starul Craiovei, pe lista unui colos cu 12 trofee Champions League: „Încep negocierile“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Formația din Bănie se va confrunta, în următoarea perioadă, cu o mare provocare: păstrarea oamenilor de bază care au contribuit la realizarea eventului.

TAGS:
Universitatea CraiovaAl AhlyEgiptAssad Al-Hamlawi
Din articol

Universitatea Craiova a reușit să detroneze FCSB din fruntea fotbalului românesc, după două sezoane în care formația bucureșteană a fost de departe cea mai bună din țară.

Victoria oltenilor, atât în cupă, cât și în campionat a venit „la pachet“ cu o mediatizare impresionantă în fotbalul internațional. Pentru că despre triumful Universității s-a scris și în presa mondială.

În acest context, în lumea arabă, a atras atenția faptul că printre artizanii sezonului excelent pe care l-a avut „U“ s-a numărat și un fotbalist palestinian. Vorbim despre Assad Al-Hamlawi (25 de ani), născut și crescut în Suedia, dar cu dublă cetățenie.

Assad Al-Hamlawi, campion cu Universitatea Craiova

  • Al hamlawi sportpictures
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Al-Ahly Cairo îl vrea pe Assad Al-Hamlawi

Adus de la Slask Wroclaw (Polonia), în schimbul sumei de un milion de euro, vârful palestinian a avut un sezon excelent, la Craiova: 47 de meciuri, 16 goluri și 4 pase de gol. Cu acest bilanț, Al-Hamlawi a intrat acum în vizorul celor de la Al-Ahly Cairo, un colos al fotbalului african, de 12 ori câștigător al Ligii Campionilor.

Clubul egiptean e cel mai titrat din această țară, având nu mai puțin de 45 de titluri, 39 de cupe și 16 Supercupe. Inclusiv la nivel continental, Al-Ahly Cairo deține recordul, în Champions League, cu cele 12 trofee din palmares.

Presa egipteană a notat că șefii clubului Al-Ahly l-au pus pe Al-Hamlawi în capul listei de priorități pentru perioada de transferuri din vară. 

Al-Hamlawi va fi principala țintă pentru Al-Ahly pentru întărirea atacului. Un fotbalist care și-a demonstrat clasa, palestinianul cu dublă cetățenie e înalt, puternic și cu o bună calitate tehnică. Exact genul de atacant pur-sânge, de careu, de care Al-Ahly are nevoie pentru următoarea campanie. E de așteptat ca, într-o primă fază, Universitatea Craiova să respingă varianta despărțirii de jucător, însă Al-Ahly are forța financiară necesară pentru a înainta o ofertă prin care să obțină semnătura lui Al-Hamlawi“, a notat presa arabă.

În acest moment, Al-Ahly Cairo e în lupta pentru titlu, în Egipt, fiind la trei puncte distanță de liderul Zamalek.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
Marius Șumudică a făcut praf un campion după titlul câștigat de Universitatea Craiova: ”Ai pe spate urme de la scaun când mergi la duș!”
Marius Șumudică a făcut praf un campion după titlul câștigat de Universitatea Craiova: ”Ai pe spate urme de la scaun când mergi la duș!”
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
ULTIMELE STIRI
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Chelsea - Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la 22:15. Radu Drăgușin și compania, meci teribil pentru evitarea retrogradării!
Federația Internațională de Padel confirmă ascensiunea României în circuitul mondial: „România este hub-ul padelului din Europa de Est”
Federația Internațională de Padel confirmă ascensiunea României în circuitul mondial: „România este hub-ul padelului din Europa de Est”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
Revelația Curacao a anunțat lotul pentru Mondial! Toți jucătorii lui Dick Advocaat sunt născuți în Olanda, cu o singură excepție
Revelația Curacao a anunțat lotul pentru Mondial! Toți jucătorii lui Dick Advocaat sunt născuți în Olanda, cu o singură excepție
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

Gigi Becali anunță că șase jucători sunt OUT de la FCSB: ”Parcă și-au șters fotbalul din cap!”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

FCSB are un nou antrenor! Gigi Becali: ”L-am pus acum o oră! A semnat pe un an”

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj

Incredibil! Umilită de Oțelul, Petrolul s-a salvat direct + Știm a doua retrogradată și echipele care merg la baraj



Recomandarile redactiei
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”
Un nou patron în Superligă: ”40.000.000€. Începem o nouă eră”
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
Bournemouth - Manchester City, EXCLUSIV pe VOYO de la 21:30. Echipa lui Pep Gardiola, ”condamnată” să câștige!
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
FCSB a semnat contractul cu primul jucător după numirea lui Baciu: „Pe un an“
Bunica ultras de la Bacău. Povestea unei pasiuni fără margini: „S-a ales cu două coaste fisurate”
Bunica ultras de la Bacău. Povestea unei pasiuni fără margini: „S-a ales cu două coaste fisurate”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Opriți fotbalul: echipa cu cele mai multe trofee din istorie tocmai a câștigat încă o Ligă a Campionilor!
Opriți fotbalul: echipa cu cele mai multe trofee din istorie tocmai a câștigat încă o Ligă a Campionilor!
Jose Mourinho a acceptat jobul! Portughezul a mers să vadă pe viu echipa cu 145 de trofee
Jose Mourinho a acceptat jobul! Portughezul a mers să vadă pe viu echipa cu 145 de trofee
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!