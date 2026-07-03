Patru transferuri au bifat până acum rapidiștii. În Grant vor evolua în noul sezon 2026/27 Vladan Bubanja, Jason Kodor, Daniel Graovac și Mohammed Kamara.

Rapid așteaptă întăriri: ”Avem ținte în afară. Vin jucători”

Daniel Pancu nu va rămâne însă doar cu aceste patru mutări. Marius Bilașco, directorul sportiv din Grant, a anunțat că Rapid va mai primi întăriri din străinătate.

Rămâne de văzut pe cine vor aduce rapidiștii, care l-au prezentat recent pe Daniel Graovac, cel mai nou transfer (DETALII AICI)

”Vor mai veni jucători, cu siguranță, încercăm să îi aducem cât mai repede, dar noi începem mult prea devreme campionatul, iar unele lucruri se mișcă mai greu.

Sper să reușim să mai aducem în cel mai scurt timp.

Ceea ce căutăm noi și ce credem că e potrivit pentru Rapid nu avem ținte în România, avem ținte în afară”, a spus Bilașco.

”Ofertă?” Rapid a făcut anunțul despre Marian Aioani

Recent, s-a scris că Marian Aioani ar prezenta interes pentru un club din Israel, Maccabi Netanya. Doar că agentul portarului a negat că jucătorul și-ar negocia plecarea din Grant.

Despre presupusa ofertă pe care a primit-o Marian Aioani a vorbit și noul director sportiv din Giulești, Marius Bilașco, prezent în cantonamentul rapidiștilor din Austria, la Bad Leonfelden.

”Aioani rămâne titular la Rapid. Nu e vorba de nicio ofertă. Aioani este titularul nostru și va fi în continuare. Noi avem mare încredere în el. Este portar de echipă națională, este sub contract cu Rapid, noi avem toată încrederea și toată susținerea pentru el”, a spus Marius Bilașco.