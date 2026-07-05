Mutarea așteptată giuleștenii întârzie. Dorit de Rapid, Rareș Ilie începe pregătirea cu altă echipă

Mutarea așteptată giuleștenii întârzie. Dorit de Rapid, Rareș Ilie începe pregătirea cu altă echipă Stranieri
SPORT.RO
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Mijlocașul în vârstă de 23 de ani amână revenirea în SuperLiga și se va prezenta la antrenamentele celor de la OGC Nice, clubul de care aparține.

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Conducerea din Giulești a confirmat tratativele pentru repatrierea lui Rareș Ilie pe care l-a vândut în Franța în urmă cu patru ani, în schimbul a 5 milioane de euro. Cu toate acestea, Rareș Ilie nu a oferit încă un răspuns final. El ia în calcul posibilitatea de a continua în străinătate, analizând varianta de a rămâne în fotbalul francez sau de a semna într-un alt campionat puternic.

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Așteptat la reunirea francezilor

Până la clarificarea situației sale, românul se întoarce sub comanda antrenorului de la OGC Nice. Formația din Hexagon a programat reluarea pregătirilor pentru data de 8 iulie, iar mijlocașul este inclus în programul echipei.

Potrivit publicației L'Actu du Gym, lucrurile sunt clare în privința prezenței sale la ședințele de pregătire: „Mattia Viti, Terem Moffi, Rareș Ilie, Victor Orakpo, Hamza Koutoune și Issiaga Camara s-au întors după împrumuturi și vor începe pregătirea cu prima echipă”.

În sezonul precedent, Rareș Ilie a evoluat sub formă de împrumut, în Serie B, la Empoli. Italienii au ales să nu achite clauza de transfer definitiv, stabilită la 800.000 de euro, permițându-i jucătorului să se întoarcă la clubul-mamă. În acest moment, pe lângă discuțiile cu Rapid, românul se află și în vizorul celor de la Avellino, o altă grupare din divizia a doua italiană.

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