Ajuns la Rapid în toamna lui 2024, de la gruparea maghiară Videoton FC pentru 700.000 de euro, Tobias Christensen (26 de ani) s-a despărțit după doar două sezoane de echipa din Grant.

El a plecat în Polonia, la Wieczysta, pentru 500.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimează pe fotbalistul norvegian la 2,3 milioane de euro.

Pierdere uriașă pentru Rapid: ”Dacă așa a fost mai bine pentru el, ce putem să facem?”

La Rapid, Christensen a înscris patru goluri și a oferit nouă pase decisive în 73 de apariții

Costin Lazăr, care are peste 140 de meciuri la Rapid, consideră că Tobias Christensen este o pierdere mare pentru Giulești. Fostul internațional român a evidențiat că-i aprecia mult evoluțiile norvegianului, în care s-a regăsit de multe ori.

”(n.r. Ți se pare o pierdere Christensen?”) Mi-a plăcut foarte mult, m-am regăsit de multe ori în stilul lui Christensen. Poate el avea alte calități, dar ne asemănam foarte mult pe lucrurile pe care le făcea în tricoul Rapidului.

Pentru mine e o mare pierdere, că e un jucător cu calitate. Dar, asta este. Fiecare cu alegerile lui. Dacă așa a fost mai bine, pentru el, pentru club, ce putem să facem?”, a spus Costin Lazăr pentru Sport.ro.

Cifrele lui Tobias Christensen

Rapid: 73 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 9 pase decisive

IK Sart: 71 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 13 pase decisive

Valerenga: 66 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 8 pase decisive

Videoton: 57 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 8 pase decisive

Molde: 31 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 2 pase decisive

Vigor: 1 meci jucat, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Cine a mai plecat de la Rapid în această vară

Rapid s-a mai despărțit în această vară și de Elvir Koljic și Diogo Mendes, care au rămas liberi de contract, dar și de Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, care au evoluat în Grant în sezonul 2025/26 sub formă de împrumut.

Din Giulești vor mai pleca și alții în cazul în care vor veni oferte concrete. Marius Bilașco, noul director sportiv al Rapidului, a evidențiat însă că momentan nu se negociază plecarea niciunui fotbalist.

”Au fost foarte multe discuții în această perioadă pentru mai mulți jucători. Deocamdată nu avem nicio ofertă clară sau concretă pe masă, dar discuții sunt destul de multe.

Sunt jucători care au deja o anumită cotă și cred că lucrurile se vor mișca în următoarea perioadă. Dacă va veni o ofertă bună, cu siguranță o vom analiza”, a spus Bilașco, în cantonamentul din Austria.