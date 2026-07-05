Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!”

Surprinzător! Mirel Rădoi vrea să transfere de la Rapid: ”Gaziantep a făcut o ofertă!” Superliga
SPORT.RO
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Mirel Rădoi nu și-a început mandatul la Gaziantep așa cum și-ar fi dorit. 

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Cu toate acestea, fostul antrenor de la FCSB a avut timp la dispoziție să pregătească noul sezon, chiar dacă formația turcă s-a confruntat cu probleme financiare. 

Mirel Rădoi îl vrea pe Cristi Manea la Gaziantep

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În ultima perioadă, turcii au scris că Rădoi a făcut lista de transferuri, iar unul dintre jucătorii doriți la echipa sa este Ștefan Târnovanu. 

Totuși, tehnicianul de 45 de ani nu vrea să îl aducă în Turcia doar pe fostul său elev de la FCSB. Conform jurnalistului turc Mustafa Ozzorlar, Gaziantep ar fi trimis o ofertă celor de la Rapid pentru transferul lui Cristi Manea. 

Mirel Rădoi ar fi cel care ar insista pentru transferul fundașului dreapta de 28 de ani de la Rapid. 

  • 1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Cristi Manea, potrivit Transfermarkt.

În momentul de față, Manea se reface după o accidentare la genunchi, iar stagiunea precedentă, fundașul lateral a evoluat doar în 25 de meciuri în care a contribuit cu trei goluri și patru pase decisive.

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