Spania va întâlni Portugalia în „optimile” Campionatului Mondial, iar partida va avea loc luni, de la ora 22:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Spaniolii vin după calificarea din „16-imi” cu Austria, scor 3-0, în timp ce lusitanii s-au calificat după 2-1 în fața Croației.

Va juca și la Campionatul Mondial din 2030?! Ce a spus Cristiano Ronaldo

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo este la al șaselea Campionat Mondial. Atacantul lui Al Nassr este unul dintre oamenii de bază din naționala Portugaliei și speră să își conducă naționala către primul trofeul mondial din istorie.

Starul portughez a fost întrebat dacă acesta este ultimul său Campionat Mondial sau va încerca să evolueze și la ediția din 2030.

Cristiano Ronaldo a oferit un răspuns clar și a anunțat că turneul din SUA, Canada și Mexic este ultimul Campionat Mondial din cariera sa.

„Da, asta este ultima mea Cupă Mondială. Hai să ne bucurăm de ea”, a fost dezvăluirea făcută de Cristiano Ronaldo, conform lui Fabrizio Romano.