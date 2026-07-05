Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€

Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€ Superliga
SPORT.RO
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Albion Rrahmani (25 de ani) pleacă de la Sparta Praga, acolo unde a fost transferat de la Rapid în urmă cu doi ani.

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Albion Rrahmanitransfer albion rrahmaniSparta PragaVenezia
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Kosovarul a semnat cu Rapid în august 2023, după ce giuleștenii au plătit pentru serviciile lui aproximativ 1,3 milioane de euro. Un singur an mai târziu, au generat un profit de peste 3,7 milioane de euro după ce l-au vândut în Cehia, la Sparta Praga.

Albion Rrahmani devine cel mai scump jucător din istoria Rapidului

După ce a impresionat în perioada petrecută în Cehia, Rrahmani este foarte aproape de transferul carierei. Mutarea la Venezia, nou-promovată în Serie A, este ca și făcută pentru 7,5 milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Astfel, transferul atacantului kosovar la Venezia va aduce și o sumă importantă în conturile clubului Rapid. Giuleștenii au păstrat un procent de 15% dintr-un viitor transfer, astfel că s-ar mai adăuga încă 1,2 milioane de euro la cele cinci milioane încasate deja.

Rrahmani va deveni cel mai scump jucător din istoria Rapidului. Până acum împărțea prima poziție în acest top cu Cristi Săpunaru, transferat tot pentru cinci milioane de euro de FC Porto în sezonul 2008-2009.

Cei mai scump jucători din istoria Rapidului

  1. Albion Rrahmani (Sparta Praga) - 6,2 milioane de euro
  2. Cristian Săpunaru (FC Porto) - 5 milioane de euro
  3. Ionuț Mazilu (Dnipro) - 4 milioane de euro
  4. Rareș Ilie (Nice) - 4 milioane de euro
  5. Daniel Niculae (AJ Auxerre) - 3,3 milioane de euro

În doi ani petrecuți la cehi, Rrahmani a bifat 83 de apariții în toate competițiile pentru Sparta Praga, a înscris 26 de goluri și, pe deasupra, a oferit și șase pase decisive, în aproape 4200 de minute.

Cifrele lui Albion Rrahmani

  • Sparta Praga: 83 meciuri jucate, 26 goluri înscrise, 6 pase decisive
  • FC Ballkani: 68 meciuri jucate, 34 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Rapid: 29 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 6 pase decisive
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