Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€

Kosovarul a semnat cu Rapid în august 2023, după ce giuleștenii au plătit pentru serviciile lui aproximativ 1,3 milioane de euro. Un singur an mai târziu, au generat un profit de peste 3,7 milioane de euro după ce l-au vândut în Cehia, la Sparta Praga.

Albion Rrahmani devine cel mai scump jucător din istoria Rapidului

După ce a impresionat în perioada petrecută în Cehia, Rrahmani este foarte aproape de transferul carierei. Mutarea la Venezia, nou-promovată în Serie A, este ca și făcută pentru 7,5 milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Astfel, transferul atacantului kosovar la Venezia va aduce și o sumă importantă în conturile clubului Rapid. Giuleștenii au păstrat un procent de 15% dintr-un viitor transfer, astfel că s-ar mai adăuga încă 1,2 milioane de euro la cele cinci milioane încasate deja.

Rrahmani va deveni cel mai scump jucător din istoria Rapidului. Până acum împărțea prima poziție în acest top cu Cristi Săpunaru, transferat tot pentru cinci milioane de euro de FC Porto în sezonul 2008-2009.