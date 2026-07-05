NEWS ALERT Mondialul, aruncat în aer: "Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite". Trump a reacționat

Mondialul, aruncat în aer: &quot;Casa Albă a cerut FIFA să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite&quot;. Trump a reacționat CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cupa Mondială este marcată în prezent de un scandal de amploare, după ce FIFA a decis să anuleze suspendarea golgheterului Statelor Unite ale Americii, Folarin Balogun.

TAGS:
FIFASUABelgiaDonald TrumpGianni Infantino
Din articol

CONTEXT:

  • Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.
  • Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată miercuri dimineață.
  • Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că FIFA a anulat suspendarea.

Casa Albă ar fi cerut FIFA să anuleze suspendarea americanului Balogun înaintea meciului cu Belgia

Reputatul jurnalist britanic Ben Jacobs a oferit la scurt timp câteva informații explozive, potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest proces, solicitând FIFA și președintelui Gianni Infantino să revizuiască respectivul cartonaș roșu al lui Balogun.

Jacobs adaugă că "surse din cadrul FIFA insistă că influența Casei Albe nu ar putea afecta decizia datorită competențelor prevăzute în Articolul 27 și naturii independente a comisiei disciplinare".

Iată ce spune Articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA: "Organul jurisdicțional poate decide să suspende, integral sau parțial, punerea în aplicare a unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de suspendarea punerii în aplicare a unei sancțiuni comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în perioada de probă, organul jurisdicțional va revoca această suspendare, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere".

Donald Trump a mulțumit FIFA

La scurt timp după confirmarea anulării suspendării lui Balogun, Donald Trump, președintele SUA, a salutat decizia FIFA într-o postare pe Truth Social.

"Le mulțumesc celor de la FIFA pentru că au făcut ceea ce era corect și au îndreptate o mare nedreptate", a scris Trump.

Decizia luată de FIFA va ridica o mulțime de semne de întrebare în rândul adversarelor de la Cupa Mondială. Este de așteptat să apară suspiciuni potrivit cărora gazdele din Statele Unite ar fi favorizate de Gianni Infantino, cel cel care i-a oferit lui Donald Trump, în urmă cu câteva luni, "Premiul FIFA pentru Pace"

  • 3 goluri a marcat Balogun la această Cupă Mondială: două în duelul cu Paraguay, din grupe, și unul în partida cu Bosnia, înainte să fie eliminat.

Există însă un precedent recent, care îl are în prim-plan pe superstarul Cristiano Ronaldo. Portughezul a văzut cartonașul roșu în meciul cu Irlanda, din noiembrie 2025, și a fost suspendat în primă fază pentru 3 meciuri, ceea ce ar fi însemnat că lusitanul ar fi trebuit să rateze primele două jocuri de la această ediție a Cupei Mondiale.

Până la urmă, Comisia de Disciplină din cadrul FIFA l-a suspendat pe Ronaldo pentru doar un meci, iar celelalte două au fost dictate cu suspendare pentru o perioadă de probă de un an.

Faultul pentru care Balogun a văzut roșu în SUA - Bosnia

Foto: Getty Images

  • Balogun 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
Un băiat rămas fără familie în urma cutremurelor din Venezuela a cerut un abțibild cu Ronaldo. A primit mult mai mult. VIDEO
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Novak Djokovic a doborât recordul lui Roger Federer la Wimbledon
Novak Djokovic a doborât recordul lui Roger Federer la Wimbledon
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Kylian Mbappe, înjurătură oribilă către un adversar în Paraguay - Franța
Kylian Mbappe, înjurătură oribilă către un adversar în Paraguay - Franța
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Denis Drăguș a decis între Sevilla și FCSB! Ce au făcut spaniolii după ce atacantul le-a fost propus de agenți

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, egalat de Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

"Nu poți fi mai drăguță de atât". Sportiva desemnată cea mai sexy hocheistă și-a fermecat fanii cu cele mai noi fotografii

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Paraguay - Franța 0-1. Salvați de VAR! Mbappe își duce echipa în sferturile Cupei Mondiale

Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City

Cristi Chivu a dat undă verde: Inter aduce transferul de 56.000.000 de euro al lui Manchester City

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii

Royale Union Saint-Gilloise – FCSB 4-0! Roș-albaștrii, zdrobiți în primul amical al verii



Recomandarile redactiei
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Reacția lui Ilie Dumitrescu după ce a auzit unde îl cedează Tottenham pe Drăgușin: "Eu așa știam"
Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!
Radu Drăgușin s-a înțeles cu noua sa echipă!
Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€
Rapid dă lovitura! Cel mai scump transfer din istoria clubului: 6.200.000€
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Brazilia - Norvegia, de la 23:00! „Selecao” visează la trofeu după 24 de ani: echipele de start
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Cum s-a terminat Rapid Viena - Rapid: echipa lui Daniel Pancu a jucat al doilea amical al verii
Alte subiecte de interes
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Gică Popescu a văzut prestația României la EURO și a dat verdictul
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă. Momentul care s-a viralizat instant
CITESTE SI
Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

stirileprotv Cea mai aglomerată stațiune de pe litoral în primul weekend din iulie. Peste 75.000 de turiști au ocupat rapid plajele

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

stirileprotv Violator prins la scurt timp după ce a siluit o tânără, într-o parcare din București. Cum a reușit fata să sune la 112

Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

stirileprotv Bucureștiul pregătește noi restricții pentru trotinetele electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate oriunde

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!