CONTEXT:

Folarin Balogun, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.

Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată miercuri dimineață.

Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că FIFA a anulat suspendarea.

Casa Albă ar fi cerut FIFA să anuleze suspendarea americanului Balogun înaintea meciului cu Belgia

Reputatul jurnalist britanic Ben Jacobs a oferit la scurt timp câteva informații explozive, potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest proces, solicitând FIFA și președintelui Gianni Infantino să revizuiască respectivul cartonaș roșu al lui Balogun.

Jacobs adaugă că "surse din cadrul FIFA insistă că influența Casei Albe nu ar putea afecta decizia datorită competențelor prevăzute în Articolul 27 și naturii independente a comisiei disciplinare".

Iată ce spune Articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA: "Organul jurisdicțional poate decide să suspende, integral sau parțial, punerea în aplicare a unei măsuri disciplinare. Dacă persoana care beneficiază de suspendarea punerii în aplicare a unei sancțiuni comite o nouă abatere de natură și gravitate similare în perioada de probă, organul jurisdicțional va revoca această suspendare, iar sancțiunea va fi pusă în aplicare, fără a aduce atingere oricărei sancțiuni suplimentare impuse pentru noua abatere".

Donald Trump a mulțumit FIFA

La scurt timp după confirmarea anulării suspendării lui Balogun, Donald Trump, președintele SUA, a salutat decizia FIFA într-o postare pe Truth Social.

"Le mulțumesc celor de la FIFA pentru că au făcut ceea ce era corect și au îndreptate o mare nedreptate", a scris Trump.