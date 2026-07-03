Rapid a debutat cu dreptul în cantonamentul din Austria și s-a impus cu 3-1 contra lui Dinamo Kiev, viitoarea adversară a lui U Cluj din Europa League. Pentru giuleșteni au înscris Omar El Sawy, Borisav Burmaz și Mohammed Kamara.

Daniel Pancu: "La Rapid avem calitate, dar e diferență mare de tot față de mentalitate de la CFR"

Pentru Pancu a fost primul meci în cantonamentul din Austria după revenirea la Rapid. În sezonul trecut, antrenorul a lucrat la CFR Cluj, formație pe care a preluat-o din zona retrogradării și a dus-o până pe poziția a treia.

Pancu este convins că are un lot mai valoros la Rapid, însă spune că CFR Cluj este clar superioară în ceea ce privește mentalitatea jucătorilor.

"Situație ca la CFR Cluj nu o să mai găsesc în cariera mea, sunt convins. Nici nu se compară! Nu există comparație. Doar că acolo e spiritul de campion în aer. Acolo, la mentalitate nu am avut de suferit. Acolo, am avut probleme la calitatea unor jucători la care a trebuit să renunț, mai ales la calitatea umană, la calitatea grupului. Am reușit, până la urmă, să facem un grup, iar dacă ar mai fi durat puțin campionatul poate îl și câștigam.

La CFR a fost foarte ușor la mentalitate. Am simțit-o din prima! La Rapid avem calitate, inclusiv pe hârtie suntem mai valoroși decât CFR. Dar la mentalitate e diferență mare, mare de tot. Ăia sunt campioni acolo!", a spus Pancu.