VIDEO Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: "Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot"

Pancu n-are niciun dubiu după revenirea la Rapid: &quot;Ăia sunt campioni! E diferență mare de tot&quot; Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a tras câteva concluzii după victoria din amicalul cu Dinamo Kiev (3-1).

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Daniel PancuRapidCFR Cluj
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Rapid a debutat cu dreptul în cantonamentul din Austria și s-a impus cu 3-1 contra lui Dinamo Kiev, viitoarea adversară a lui U Cluj din Europa League. Pentru giuleșteni au înscris Omar El Sawy, Borisav Burmaz și Mohammed Kamara.

Daniel Pancu: "La Rapid avem calitate, dar e diferență mare de tot față de mentalitate de la CFR"

Pentru Pancu a fost primul meci în cantonamentul din Austria după revenirea la Rapid. În sezonul trecut, antrenorul a lucrat la CFR Cluj, formație pe care a preluat-o din zona retrogradării și a dus-o până pe poziția a treia.

Pancu este convins că are un lot mai valoros la Rapid, însă spune că CFR Cluj este clar superioară în ceea ce privește mentalitatea jucătorilor.

"Situație ca la CFR Cluj nu o să mai găsesc în cariera mea, sunt convins. Nici nu se compară! Nu există comparație. Doar că acolo e spiritul de campion în aer. Acolo, la mentalitate nu am avut de suferit. Acolo, am avut probleme la calitatea unor jucători la care a trebuit să renunț, mai ales la calitatea umană, la calitatea grupului. Am reușit, până la urmă, să facem un grup, iar dacă ar mai fi durat puțin campionatul poate îl și câștigam.

La CFR a fost foarte ușor la mentalitate. Am simțit-o din prima! La Rapid avem calitate, inclusiv pe hârtie suntem mai valoroși decât CFR. Dar la mentalitate e diferență mare, mare de tot. Ăia sunt campioni acolo!", a spus Pancu.

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Pancu, mulțumit după victoria cu Dinamo Kiev

Cât despre meci, Pancu a explicat că a fost un antrenament bun în ciuda problemelor pe care le-a întâmpinat în compartimentul defensiv cu accidentările.

”Un antrenament foarte bun împotriva unui adversar foarte bun. Un adversar care este înaintea noastră cu pregătirea, care peste o săptămână joacă cu Universitatea Cluj în Europa League.

Omar a doua repriză în locul lui Onea, am avut mari probleme, doar trei fundași centrali, l-am sacrificat pe Ignat 90 de minute, că suntem în perioada în care normal se joacă 45 de minute fiecare jucător. Rareș Pop cât a rezistat până aproape de final. Pe Onea a trebuit să-l scoatem și am pus o extremă în acea poziție.

Sunt multe lucruri bune, că echipa din prima zi e dornică să demonstreze că are valoare și că poate obține ceva mai mult decât s-a obținut până acum”, a mai spus noul antrenor de la Rapid.

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