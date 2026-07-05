Cu un timp foarte redus de joc atunci când titularii incontestabili Micky van de Ven și Cristian Romero au fost disponibili, Radu Drăgușin își dorește o nouă provocare, unde să aibă un rol mult mai important.

Ilie Dumitrescu: "Probabil De Zerbi i-a spus lui Drăgușin că nu îi poate garanta postul de titular"

Duminică seară, jurnaliștii Nicolo Schira și Fabrizio Romano au anunțat că Fiorentina a ajuns la un acord cu Tottenham pentru împrumutul lui Radu Drăgușin cu obligația de transfer definitiv. Londonezii ar urma să se aleagă cu un total de aproximativ 20 de milioane de euro.

Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, care a jucat de asemenea la Tottenham a comentat trecerea lui Drăgușin la Fiorentina. Actualul oficial al FRF este convins că un rol major în decizia lui Radu a avut-o o discuție cu managerul Roberto De Zerbi, care nu i-ar fi putut garanta mai multe minute.

"Eu l-am văzut la meciurile echipei naționale, mi s-a părut că a avut un tonus foarte bun. Se vede că e un lider incontestabil al echipei. Eu cred că Drăgușin a avut și o discuție cu De Zerbi. Eu știu că își dorea foarte mult să rămână la Tottenham și să joace. Probabil a avut o discuție cu De Zerbi și i-a spus că nu i se poate garanta postul de titular. Te mai gândești și la ce e acolo...

E o variantă foarte bună. 20 de milioane pentru Fiorentina este o sumă importantă. Cumva trebuie să își scoată ceva Tottenham. Eu zic că e un lucru foarte bun. Vom avea un Drăgușin care se va impune în Serie A și atunci el va reveni la statutul ăla extrem de important - printre cei mai buni fundași din Serie A - și bineînțeles un asset pentru echipa națională", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport.

Fiorentina vine după un sezon modest în care a avut emoții serioase în privința retrogradării și a încheiat pe locul 15 în Serie A.

În această vară, Fiorentina l-a numit în funcția de antrenor pe fostul mare internațional italian Fabio Grosso (48 de ani), care s-a despărțit de Sassuolo.

Radu Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost crescut de Juventus, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, reușind să strângă 40 de meciuri în Serie A, dar și 38 în Serie B.