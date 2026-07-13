Clubul din capitala Italiei a anunțat înțelegerea cu atacantul argentinian. Potrivit presei din Italia, Dybala va încasa un salariu de 2,5 milioane de euro pe sezon, la care se vor adăuga bonusuri de performanță.

Paulo Dybala a semnat prelungirea cu AS Roma

„AS Roma are plăcerea să anunțe prelungirea contractului lui Paulo Dybala. Ajuns în capitală în vara lui 2022, Dybala a entuziasmat fanii încă din prima zi, devenind un pilon al echipei și un lider pe teren și în afara lui. Povestea dintre Roma și La Joya continuă să scrie noi pagini. Împreună înainte, Paulo!”, se arată în comunicatul clubului.

De la sosirea pe Olimpico, Dybala a disputat 140 de meciuri, a marcat 45 de goluri și a oferit 30 de pase decisive. În sezonul trecut a bifat 27 de apariții în toate competițiile, cu trei goluri și opt assisturi.