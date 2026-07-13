Alarmă la națională! Un „tricolor” a părăsit terenul accidentat într-un meci amical

Alarmă la națională! Un „tricolor” a părăsit terenul accidentat într-un meci amical Stranieri Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fundașul român Virgil Ghiță a suferit o accidentare musculară în timpul unui joc de pregătire, iar recuperarea sa va necesita o perioadă de antrenamente individuale.

TAGS:
Hannover 96Virgil Ghitanationala romaniei
Din articol

Internaționalul român a fost nevoit să părăsească prematur terenul în timpul meciului amical disputat de Hannover 96 pe terenul celor de la SC Paderborn, formație nou-promovată în Bundesliga. Introdus pe gazon la pauză, Ghiță a rezistat doar până în minutul 96 al partidei-test, când a ieșit acuzând dureri.

  • Romania austria 122 ghita foto dan filipciuc
×
Romania - Austria - Virgil Ghiță - foto: Dan Filipciuc
Virgil Ghiță strălucește în Polonia! Fundașul român nu se oprește din marcat
Cifre spectaculoase pentru Virgil Ghiță, în debutul sezonului din Polonia! Fundașul român a marcat din nou 
Virgil Ghiță / Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
Virgil Ghiță / Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
Răzvan Marin / Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
Foto - Gabriel Chirea
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cât va lipsi fundașul român

Situația medicală a jucătorului de națională a fost clarificată la scurt timp. Potrivit primelor examinări, problema este una de natură musculară, care îl va ține departe de programul normal al echipei.

„Jucătorul defensiv a suferit o leziune musculară și de tendon la coapsa stângă, partea din spate. El va absenta până la noi informații și va lucra momentan individual”, a transmis clubul prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.

În același meci amical, portarul Leo Weinkauf a ieșit de pe teren încă din minutul 6, în urma unei ciocniri cu un adversar. În cazul său, îngrijorările inițiale au fost risipite, analizele la genunchiul stâng excluzând o accidentare gravă. Portarul va fi supus totuși pentru câteva zile unui program individual din cauza unei sângerări minore și este așteptat să revină curând la antrenamentele cu echipa.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Sărit din schemă la Hannover 96: ce se întâmplă cu Virgil Ghiță înaintea meciului cu Paderborn
Sărit din schemă la Hannover 96: ce se întâmplă cu Virgil Ghiță înaintea meciului cu Paderborn
Mesajul lui Virgil Ghiță înaintea barajului cu Turcia: ce a remarcat la adversari
Mesajul lui Virgil Ghiță înaintea barajului cu Turcia: ce a remarcat la adversari
ULTIMELE STIRI
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!”
Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!”
Paulo Dybala a semnat: „Un lider pe teren și în afara lui”
Paulo Dybala a semnat: „Un lider pe teren și în afara lui”
Craiova, pedigree de echipă mare: statistica uluitoare face invidioase și marile cluburi ale Europei
Craiova, pedigree de echipă mare: statistica uluitoare face invidioase și marile cluburi ale Europei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

"Simona Halep, de nerecunoscut!" Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon

"Simona Halep, de nerecunoscut!" Reacția englezilor după apariția româncei la Wimbledon



Recomandarile redactiei
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
Mutarea pregătită de Gigi Becali la FCSB: „I-am spus lui MM”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”
Craiova, pedigree de echipă mare: statistica uluitoare face invidioase și marile cluburi ale Europei
Craiova, pedigree de echipă mare: statistica uluitoare face invidioase și marile cluburi ale Europei
Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!”
Antrenorul lui Conor McGregor, mesaj dureros după accidentarea irlandezului: ”Sunt devastat!”
Cristi Chivu, prima conferință de presă înainte de noul sezon de Serie A. Ce pune la cale tehnicianul român: „Nu ne temem de nimeni”
Cristi Chivu, prima conferință de presă înainte de noul sezon de Serie A. Ce pune la cale tehnicianul român: „Nu ne temem de nimeni”
Alte subiecte de interes
Emoții uriașe pentru Virgil Ghiță! Ce șanse mai are Hannover la promovare după ultimul eșec
Emoții uriașe pentru Virgil Ghiță! Ce șanse mai are Hannover la promovare după ultimul eșec
Ghiță, Sărbători nefericite: visul său, pe cale să se spulbere în Germania
Ghiță, Sărbători nefericite: visul său, pe cale să se spulbere în Germania
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
E gata! Virgil Ghiță a pus punct zvonurilor. Când se va despărți de Cracovia
E gata! Virgil Ghiță a pus punct zvonurilor. Când se va despărți de Cracovia
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

stirileprotv A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!