Internaționalul român a fost nevoit să părăsească prematur terenul în timpul meciului amical disputat de Hannover 96 pe terenul celor de la SC Paderborn, formație nou-promovată în Bundesliga. Introdus pe gazon la pauză, Ghiță a rezistat doar până în minutul 96 al partidei-test, când a ieșit acuzând dureri.
Alarmă la națională! Un „tricolor” a părăsit terenul accidentat într-un meci amical
Fundașul român Virgil Ghiță a suferit o accidentare musculară în timpul unui joc de pregătire, iar recuperarea sa va necesita o perioadă de antrenamente individuale.
Cât va lipsi fundașul român
Situația medicală a jucătorului de națională a fost clarificată la scurt timp. Potrivit primelor examinări, problema este una de natură musculară, care îl va ține departe de programul normal al echipei.
„Jucătorul defensiv a suferit o leziune musculară și de tendon la coapsa stângă, partea din spate. El va absenta până la noi informații și va lucra momentan individual”, a transmis clubul prin intermediul canalelor oficiale de comunicare.
În același meci amical, portarul Leo Weinkauf a ieșit de pe teren încă din minutul 6, în urma unei ciocniri cu un adversar. În cazul său, îngrijorările inițiale au fost risipite, analizele la genunchiul stâng excluzând o accidentare gravă. Portarul va fi supus totuși pentru câteva zile unui program individual din cauza unei sângerări minore și este așteptat să revină curând la antrenamentele cu echipa.
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