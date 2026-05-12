INTERVIU Omul Maxim. Ce-i place să facă, ce mașină conduce, ce muzică ascultă

Florin Caramavrov
Sport.ro vi-l prezintă pe antrenorul Corvinului, nou-promovată în Liga 1, altfel decât la marginea terenului.

Ce-ți place să faci când nu antrenezi? Ce hobby-uri ai?

Asta-i marea mea problemă, că nu prea am altceva în afară de fotbal.

N-ai timp?

Nu prea, crede-mă că nu-mi place nimic altceva. Și în vacanțe, când eram jucător, aceeași stare de incertitudine o aveam. Dacă prindeam un sezon bun, voiam să mă transfer undeva să-mi fie mai bine. Dacă aveam un sezon mai puțin bun, mă gândeam: „Vai, dacă mă dă afară!”. Tot timpul aveam starea asta de neliniște. Dar nu pot să zic că am un hobby, că-mi place să mă duc să călăresc, să mă duc la pescuit.

Să te uiți la filme, poate...

Asta da, asta pot să zic că mă mai uit la un film, dar, în rest, mă relaxez cu fetele mele. Am o fată de 16 ani, una de 8 ani, fiecare are drumul ei. Fata cea mare e voleibalistă.

Da? Unde?

La Sibiu. E puțin dificil și pentru noi, suntem mai mulți părinți care ne ocupăm de transportul lor. Nu e comod, ne ducem, ne întoarcem. Dar o facem cu plăcere și o susținem. Cea mică e la înot. Și pe lângă asta, mai ieșim și noi la o plimbare. Mă mai uit la un meci, cam așa îmi petrec timpul liber. Prefer și când am timp liber să studiez, mă uit la meciurile noastre, le revăd.

„Ce face tati la meci?” „Câștigăăăă!”

Fetele tale cum te-au încurajat?

Fetele sunt alături de mine tot timpul. Cea mare a fost la antrenament, a dus-o maică-sa de data asta, n-au fost alături de mine, dar sâmbăta viitoare vor fi. Mă susțin, le place atmosfera, vin cu plăcere alături de mine. Au fost să mă sprijine de fiecare dată și, când plec la meci le întreb: Ce face tati la meci? Iar ele îmi spun: „Câștigă!”. Mă emoționez un pic când vorbesc despre ele.

Ce-ți place să mănânci?

Orice fel de mâncare, vita îmi place, pastele Carbonara îmi plac. Mai și gătesc...

E, vezi, ăsta e un hobby...

Poate nu îmi dau seama că e hobby, dar gătesc și din necesitate, pentru copii și pentru soție. De când eram jucător, ne-am obișnuit să ne facem câte un fel de mâncare. Ce găteam astăzi nu prea mai mâncam mâine. Ba făceam paste, ba o friptură, orice, și așa le-am obișnuit și pe ele. „Tati, azi ce mâncăm, la prânz ce mâncăm, diseară ce mâncăm?", că trebuie să schimbăm de fiecare dată.

Și ce gătești cel mai bine?

Păi gătim pește, mușchiuleț de porc. Cam asta mănâncă fetele cu plăcere. Cea mare preferă antricotul de vită. Mănâncă bine. Acum, făcând și efort, are nevoie de proteine și mănâncă. S-a și dezvoltat, are 1.76 m, cam așa, are săritură bună, e un copil bun.

Ce mașină conduci? 

Noi avem BMW, dar nu sunt prea mare fan. Mașina e o necesitate, avem nevoie de ea, dar nu-s fiert. Cât am fost jucător, eram pasionat, le cam schimbam.

Ascultă Michael Jackson

Ce muzică asculți?

Muzică de tot felul, n-am un stil anume, un gen de muzică preferat. De când am revăzut Michael Jackson, am reascultat muzica lui, îmi place foarte mult. Și în mașină ascult. Și fata cea mică ascultă seara. În rest, când suntem liberi, punem muzică pe YouTube și ascultăm.

La Inter s-a cântat în vestiar „Made in Romania”. La voi?

Uite că nici n-am fost atent. Nu prea sunt atent. Codruț Sandu era responsabil cu muzica în vestiar, el are și o boxă mare, dar ascultă tot felul de genuri.

Mai pun și o manea, normal.

Mai pun, că e vestiarul lor, nu m-am băgat niciodată să le impun eu muzica acolo. Dar nu exagerează, chiar nu exagerează cu manelele. Fiecare ascultă ce vrea. Eu ascult orice gen, dar prefer altceva.

Despre Florin Maxim

#A promovat anul acesta cu Corvinul în Superligă cu trei etape înainte de finalul play-off-ului Ligii a doua. 

#În 2024, cu el pe bancă, hunedorenii au câștigat Cupa României, deși se aflau în eșalonul secund.

#Tot în 2024, Maxim și Compania au jucat în Europa League, trecând surprinzător în turul 1 de Paksi (Ungaria), 4-0 în deplasare și 0-2 acasă. 

