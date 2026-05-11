Cei doi s-au intersectat la loturile de juniori ale României, jucau amândoi pe același post, cel de fundaș stânga, dar nu au avut o relație extraordinară. Cu toate acestea, Maxim vorbește la superlativ despre antrenorul lui Inter. Tehnicianul Corvinului a identificat câteva dintre calitățile lui Chivu, datorită cărora acesta a reușit să țină în mână și să echilibreze un vestiar greu: „Chivu e născut în 1980, nu am fost în relații extraordinare în perioada în care eram juniori, ne mai intersectam pe la loturile naționale, dar era un băiat muncitor, un băiat care a rămas la fel. Și ca jucător a făcut performanțe extraordinare. A făcut performanță, din punctul meu de vedere, și salvând Parma ca antrenor, că nu știu cine îi dădea vreo șansă la ce adversari a avut. A venit acum într-un vestiar greu, un vestiar obosit, cum l-au numit toți, și a reușit să câștige titlul. E un antrenor care a știut să detensioneze, a avut și momente mai puțin bune, a știut să le treacă. Iar când n-a câștigat contra echipelor mari, a știut să absoarbă și acea critică. Are ce-i trebuie să devină un antrenor mare”.

„Cei care i-au dat credit au văzut ceva în el” Unii spun că a avut și noroc, deoarece i s-a dat Interul pe mână după o singură experiență ca „principal”, cea de la Parma, unde a stat doar patru luni. Comentează subiectul Florin Maxim (foto, sus): „Și de mine, și de alții, se vorbește la fel. Nu e vina lui că i s-a dat credit. Înseamnă că oamenii care l-au luat au văzut ceva în el. La orice nivel, nu-ți dă nimeni credit degeaba, să zică: „Mamă, ce norocos e, hai să-l punem antrenor!” sau „Uite-l pe Chivu, trece pe trotuar. Hai, Chivule, nu vrei să vii la noi?". Nu e chiar așa. El a avut niște performanțe și la tineretul lui Inter, a luat campionatul, adică pe unde a fost a făcut treabă”.

Cristi Chivu, campion cu Inter și ca antrenor

L-am întrebat pe Maxim dacă, avându-l pe Chivu drept exemplu, se vede la un moment dat antrenând într-un campionat din Occident. „Cine știe? Ca jucător n-am avut șansa să joc afară, dar nu poți să spui nu, îți dai seama că îți dorești și că te vei duce dacă se va ivi ocazia”, este răspunsul tehnicianului de la Corvinul. Cristian Chivu este matematic campion cu Inter Milano, chiar cu trei etape înainte de final. Deși nu mai ae nicio miză, echipa lui a câștigat sâmbăăt cu 3-0 pe terenul lui Lazio, echipă pe care o va întâlni și pe 13 mai în finala Cupei Italiei. Florin Maxim a promovat matematic cu Corvinul cu două etape înainte de finalul play-off-ului din Liga a doua România. În ultimul meci, jucat sâmbătă, hunedorenii au pierdut cu 1-0 la Chindia.

