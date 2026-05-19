Clubul Corvinul Hunedoara anunţă că meciurile considerate pe teren propriu din sezonul viitor al Superligii se vor disputa pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad.

Decizia a fost luată în contextul în care lucrările necesare pentru omologarea şi modernizarea stadionului „Petre Libardi” din Petroşani nu au putut fi demarate la timp, astfel încât arena să fie pregătită pentru startul noului sezon competiţional.

Primarul Dan Bobouţanu: ”Am găsit înţelegere la administraţia locală din Arad”

„Ţinând cont de faptul că bugetele administraţiilor locale şi judeţene au fost votate foarte târziu, din motivele pe care le ştie deja toată lumea, nici investiţia de la stadionul “Petre Libardi” din Petroşani - pe care o suportă Consiliul Judeţean - nu a putut fi demarată la timp.

În aceste condiţii, Primăria municipiului Hunedoara, ca membru fondator al clubului, a luat legătura cu mai multe administraţii locale pentru închirierea unei arene care să ne găzduiască până ce lucrările de la Petroşani vor fi finalizate.

Am găsit înţelegere la administraţia locală din Arad, şi pe această cale chiar vreau să îi mulţumesc primarului Călin Bibarţ pentru promptitudine, astfel că ne vom disputa jocurile considerate pe teren propriu pe frumoasa arenă “Francisc Neuman”!

Am semnat un contract valabil pe un an, dar, desigur, dacă lucrările de modernizare ale stadionului din Petroşani vor fi gata mai repede, ne vom muta acolo.

Cred cu tărie că este cea mai bună soluţie în acest moment, având în vedere şi relaţia specială pe care o au galeriile celor două cluburi - care sunt şi înfrăţite - şi sper că această mutare să fie benefică, la primul sezon la startul căruia se află echipa noastră, după mai bine de trei decenii”, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Președintele Sorin Cimpoca: ”Ştim că pentru suporteri nu va fi uşor să fie departe de casă”

La rândul său, preşedintele clubului, Sorin Cimpoca, a subliniat importanţa sprijinului suporterilor în această perioadă:

„Ştim că pentru suporteri nu va fi uşor să fie departe de casă, însă avem convingerea că spiritul Corvinului va merge oriunde joacă această echipă.

Intrăm într-un sezon istoric, iar unitatea dintre echipă, club şi suporteri va conta mai mult ca oricând. Ne dorim ca fiecare meci de la Arad să fie o demonstraţie de pasiune şi apartenenţă pentru culorile alb-albastre.”

Corvinul Hunedoara va evolua din sezonul viitor în Superliga, după ce a câştigat campionatul ligii secunde.

