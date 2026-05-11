Tehnicianul în vârstă de 45 de ani a recunoscut că, în acest moment, nu are încă o propunere de prelungire a contractului, deși și-a exprimat clar dorința de a continua la Hunedoara.

Florin Maxim: „Nu am niciun motiv să plec”

După victoria decisivă cu FC Voluntari, scor 2-0, rezultat care a asigurat matematic promovarea, Florin Maxim a vorbit despre situația sa contractuală.

„Nu mai am contract, dar îmi doresc să rămân. Sunt lucrurile realizate și de mine, împreună cu domnul primar, care m-a susținut din prima clipă a venirii mele la Hunedoara.

Avem toate condițiile aici, eu sunt antrenorul, eu dictez, nu am niciun motiv să plec. Noi am făcut ceva să fim în această poziție.

Eu cred că ne-am meritat locul de promovare. Rămâne să fim inspirați în alegerea jucătorilor care vor veni”, a declarat Florin Maxim, potrivit Liga2.