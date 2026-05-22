Familia Klein: "Dacă există un nume vrednic să îl înlocuiască pe Michael Klein la Hunedoara, acela este Mircea Lucescu"

Într-un moment în care Mircea Lucescu este amintit cu emoție și recunoștință, iar numele său este luat în considerare pentru a fi purtat de mai multe stadioane din România, inclusiv de către viitoarea arenă din Hunedoara, este cu atât mai dureros ca numele și memoria lui Michael Klein să fie tratate fără același respect.

În spațiul public, autoritățile hunedorene au răspândit o narațiune falsă privind motivul schimbării denumirii Complexului Sportiv «Michael Klein», care afectează puternic reputația familiei noastre. Afirmația propagată de-a lungul ultimilor ani potrivit căreia familia Klein ar fi interzis folosirea numelui Klein, iar drept consecință Primăria ar fi fost obligată să schimbe denumirea Complexului Sportiv Michael Klein în «Corvinul 1921 Hunedoara», necesită clarificări. Această formulare a creat, în mod nedrept, impresia că familia Klein ar fi retras numele lui Michael Klein de la Hunedoara, dar din perspectiva noastră și potrivit documentației existente, realitatea este exact inversă. Situația nu a apărut pentru că familia s-ar fi opus folosirii numelui, ci pentru că, în cazul lui Michael Klein, nu s-a considerat necesar să se ceară acordul familiei. De-a lungul anilor, numele și imaginea lui Michael Klein au fost tratate ca un bun public. Au fost confecționate și comercializate produse promoționale purtând numele și imaginea lui Michael Klein de către firma AMA GLOBAL FOOTBALL SPORT SRL, firma impresarului Bogdan Apostu, tot fără acordul familiei.

În 4 septembrie 2021, în cadrul evenimentului Centenarul Fotbalului Hunedorean, un tricou nou-nouț, inscripționat cu numele Michael Klein — nu un tricou original, nu unul care să fi aparținut vreodată fotbalistului — a fost produs de aceeași firmă și oferit într-o licitație. Presa vremii relata că la evenimentul organizat de Ioan Andone și Dan Bobouțanu, 1 municipalitatea a avut scopul strângerii de fonduri pentru achiziționarea brandului „FC Corvinul Hunedoara 1921”. În cadrul acestui eveniment au fost puse în circulație tricouri purtând numele unor personalități precum Ioan Andone, Mircea Rednic, Mircea Lucescu, Mihai Leu, Miodrag Belodedici, Romulus Gabor, Bogdan Stelea, Iosif Rotariu, Michael Klein și Ioan Petcu, dar și tricouri semnate de Luis Figo, Fernando Hiero, Roberto Carlos și Gareth Bale. Tricoul inscripționat cu numele Michael Klein ar fi fost adjudecat de către președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, împreună cu administratorul public Costel Avram, pentru suma de 8.000 de euro, și donat ulterior Primăriei Hunedoara; Tricoul lui Ioan Andone ar fi fost licitat de 11 consilieri locali în frunte cu primarul Dan Bobouțanu cu suma de 12.000 euro; https://www.gohunedoara.com/de-centenar-corvinul-se-intoarce-acasa-unde-au-plecat1 tricourile-unor-nume-mari-din-fotbal-licitate-la-hunedoara/ https://www.gsp.ro/fotbal/liga-3/generatia-de-aur-corvinul-hunedoaracentenar-640765.html Mircea Rednic și-a cumpărat propriul tricou cu suma de 10.000 euro și ulterior l-a donat municipalității; iar tricoul lui Ioan Petcu a fost achiziționat de primarul municipiului Brad. Există aici o ironie greu de ignorat: numele lui Michael Klein a ajuns să contribuie, chiar și postum și fără consimțământ, la un demers financiar care a stat la baza recuperări unei mărcii înregistrate: „FC Corvinul Hunedoara”. Marcă care avea, ulterior, să înlocuiască brandul Michael Klein. Tocmai pentru că drepturile civile ale familiei au fost permanent ignorate, am fost nevoite să înregistrăm marca „Michael Klein” la OSIM. Prima tentativă de derulare a procesului de înregistrare se întâmpla deja in 2015, când exploatarea începea să devină tot mai evidentă. Procesul a fost reluat în 2022. Valabilitatea mărcii începe din 8 martie 2023. Motivul înregistrării nu a fost retragerea numelui de la Hunedoara, ci protecția și reglementarea utilizării acestuia. În mai 2024, când am notificat oficial Primăria cu privire la existența mărcii „Michael Klein”, instituția hunedoreană ne-a întâmpinat cu afirmația potrivit căreia această marcă ar fi „susceptibilă de a fi anulată.” În realitate, nimeni în afara moștenitorilor de drept nu ar fi 2 putut înregistra această marcă. În contextul dat, familia a resimțit această reacție ca o presiune administrativă. Trebuie spus clar: moștenitorii lui Michael Klein nu au refuzat niciodată dialogul. Dimpotrivă, au încercat să-l inițieze. Primarul Dan Bobouțanu a ieșit după acest episod în presă declarând: „după ce am primit notificarea din partea familiei am pus și noi în vedere mai departe către societatea comercială care realiza produse cu imaginea lui Michael Klein să înceteze deocamdată această chestiune” Același primar adăuga, retoric: „Mă întreb ce legătură are numele atâta vreme cât s-a dat în urmă cu 20 de ani, într-un circuit absolut legal, și pe când nu exista toată nebunia asta cu OSIM? Acum ce facem? Dacă înregistrează cineva brandul Mihai Eminescu, îl scoatem pe poet de peste tot? Nu știu. Doar pun o întrebare.” Răspunsul este 3 simplu: drepturile asupra numelui lui Michael Klein aparțin exclusiv moștenitorilor. Drepturile asupra numelui lui Mihai Eminescu nu aparțin nimănui — poetul nu are moștenitori. Comparația nu rezistă. În 13 octombrie 2021, edilul Hunedoarei părea să înțeleagă foarte bine ce înseamnă o marcă înregistrată: „Am considerat că este necesar ca, pe lângă înregistrarea acestei mărci la OSIM, să solicităm și lista produselor sau a serviciilor clasificate pentru care va fi utilizată marca. Am gândit acest lucru, deoarece intenționăm să dezvoltăm un compartiment de marketing al Clubului, care va pune în valoare tot ce se poate vinde în mod oficial, o activitate comercial-sportivă. Așadar, vor fi vândute sub acest brand produse precum: butoni de cămașă, insigne, medalii, ace de cravată, agrafe de cravată, panouri publicitare, set de cărți, fanioane, caldendare, stegulețe, fluturași, postere, mingi, articole de îmbrăcăminte, șorturi, curele, șepci, mănuși, șosete, fulare și absolut tot ce se poate vinde printr-un magazin de prezentare al clubului”, a mai adăugat Dan Bobouțanu.„ Notificare de la Primăria Hunedoara Nr. 35925/21.05.2024 https://sportpesurse.ro/exclusiv-statuia-si-numele-stadionului-michael-klein-le-vompastra-cu-orice-risc-compensatii-din-bani-publici-te-predai-singur-la-dna-primarulhunedoarei-reactioneaza-la-cererile/ 4 https://servuspress.ro/brandul-corvinul-revine-oficial-acasa-corbul-si-a-gasit-drumulspre-casa-dupa-17-ani-de-pribegie_213581.html

Stadionul purta în fapt numele lui Michael Klein încă din anii ’90. Oficializarea în acte a denumirii „Complex Sportiv Michael Klein” s-a produs prin HCL nr. 139 din 28 iulie 2011— fără acordul familiei noastre. Această hotărâre a venit cu câteva luni înaintea intrării în vigoare a Noului Cod Civil în octombrie 2011, care ar fi obligat Oficialitățile să ceară acordul familiei pentru folosirea numelui. Cu ocazia schimbării denumirii în 2024, Primăria Hunedoara scria într-o scrisoare oficială: “Noul Cod civil invocat de către dumneavoastră a intrat în vigoare după adoptarea hotărârii de consiliu menționată anterior. Prin urmare la acea dată nu era necesară obținerea de la dumneavoastră a vreunui acord prealabil în acest sens“. După 01 Octombrie 2011 însă ar fi fost necesar acordul nostru prealabil, dar cu 5 toate astea, nu a fost cerut. Primăria Hunedoara a trimis la 02 iulie 2024 invitația „purtării unor discuții pe această temă în vederea ajungerii la un consens și rezolvarea pe cale amiabilă a celor învederate.” pe 10 6 iulie 2024. Familia Klein a răspuns tot în scris că nu poate ajunge în termen de urgență peste 8 zile, dar că este dispusă să participe la discuții în august, cu o singură condiție firească: crearea unui cadru legal. Primăria a confirmat că este de acord cu această direcție, invitând familia să vină să „discutăm detalii” — adică exact detaliile privind cadrul legal 7 solicitat. Atunci când Adriana Klein s-a prezentat la invitația Primăriei la Hunedoara, în 23 august 2024, împreună cu reprezentantul legal, Alina Tugearu, procesul de schimbare a denumirii era deja în plin curs de desfășurare. Primarul a lipsit de la acea singură întâlnire, și l-a 8 trimis în schimb pe secretarul general al Primăriei Hunedoara, Dănuț Militon Laslău și alte două persoane care nu avem habar cine au fost și în ce calitate au participat. În acest context, propunerea formulată de familia Klein, prin reprezentantul său legal,privind utilizarea numelui în regim de licență fără costuri pe durata construcției stadionului — inclusiv varianta identificării unui sponsor privat care să acopere eventualele costuri, fără impact asupra bugetului local — nu a fost luată în considerare. Ulterior, în 2026, aceeași instituție a susținut că întâlnirea ar fi avut “caracter informal” — fără procese-verbale, fără listă de participanți și fără nicio urmă oficială. 9 În realitate, decizia era deja luată la nivel administrativ, ceea ce a făcut imposibilă orice negociere. Ceea ce nu știam atunci era faptul că la a nivel guvernamental schimbarea a fost deja decisă anterior întâlnirii. “Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 2843/ 09.08.2024, înregistrat la “C.N.I“-S.A. cu nr. 37874/12.07.2024 fusese deja aprobată“ schimbarea denumirii. În aceeași scrisoare devine evident că 10 Primăria Hunedoara solicitase schimbarea numelui încă din 12.07.2024. 5 6 7 8 Notificare de la Primăria Hunedoara Nr. 67866/16.09.2024 Notificare de la Primăria Hunedoara Nr. 35925, 45591, 46006, 50403/02.07.2024 Notificare de la Primăria Hunedoara Nr. 52701/29.07.2024 https://www.primariahunedoara.ro/files/pages_files/ PHCL_329_schimbare_denumire_complex_Sportiv_Corvinul_.pdf 9 Notificare de la Primăria Hunedoara Nr. 8165,11313/25.02.2026 Scrisoare nr. 43910/14.08.24 CNI spre Primăria Hunedoara 10În Nota de Fundamentare privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1519/2022, semnat de Ministru Dezvoltării, Adrian-Ioan Veștea, Guvernul relata: „Se solicită, în același timp, încetarea de îndată a utilizării mărcii înregistrate, precum și dovada existenței unui acord scris de folosire a numelui Michael Klein în proiectul realizat prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social, chiar dacă, la data inițierii proiectului, nu exista nicio restricție legală privind utilizarea numelui în cauză.” 11 Cum a ajuns Guvernul României la această concluzie, rămâne enigmatic, în contextul în care Noul Cod civil era în vigoare și impune consimțământul moștenitorilor legali, independent de orice context administrativ. Schimbarea denumirii intervine tocmai în momentul în care familia a cerut respectarea drepturilor sale legale prin crearea unui cadru legal, în timp ce autoritățile invocau o aparentă deschidere la dialog. De fapt, nu a existat un dialog autentic, ci doar prezentarea unei decizii deja luate. La nivel local s-a invocat identitatea Corvinului drept motivul schimbării, dar marca FC Corvinul Hunedoara 1921 exista încă din 2021 în posesia Autorităților Locale. Așadar rămâne întrebarea: de ce nu a fost folosită această marcă de la bun început pentru noul stadion? În 2024, primarul susținea că schimbarea numelui stadionului poate avea loc doar „în urma unei hotărâri judecătorești” . Schimbarea s-a făcut fără. Revenirea la numele Klein, însă, va necesita — cel mai probabil — exact acest lucru. 12 Mai grav, în comunicatul de presă care anunța schimbarea, Primăria Hunedoara a sugerat că familia ar fi cerut bani, invocând ideea că un contract de licențiere „ar fi implicat, cel mai probabil, și plata unor sume”. Formularea este esențială: „cel mai probabil”. De fapt, nu a existat nicio sumă cerută. Nu a existat nicio negociere reală. A existat doar o insinuare convenabilă că două femei ar fi motivate financiar, nu de dreptate. Aceasta este, de fapt, nedreptatea care ni s-a făcut. Familia Klein nu a retras numele. A căutat doar colaborarea, cerând ceva firesc: respectarea drepturilor moștenitorilor de drept. Astăzi, când se vorbește despre numele lui Mircea Lucescu pentru stadion, primarul Hunedoarei Dan Bobouțanu afirmă pe pagina sa de Facebook: „bineînțeles că trebuie și acceptul familiei.” Ceea ce în cazul lui Michael Klein nu a fost considerat necesar, devine, în alt caz, firesc. Diferența de măsură apare, în opinia noastră, în mod clar. Bine, măcar, că în cele din urmă autoritățile au devenit conștiente de importanța consimțământului. Ceea ce este inacceptabil este ca, într-un moment de doliu, în jurul numelui lui Mircea Lucescu — omul sub îndrumarea căruia Michael Klein a devenit cine a fost — să fie rostogolite neadevăruri despre familia Klein. Între aceste nume nu există concurență. Există doar respect, recunoștință și o legătură profundă de destin. Să fie limpede: familia Klein susține din toată inima ideea ca stadionul din Hunedoara să poarte numele Mircea Lucescu. Nu există niciun dubiu că, dacă Michael Klein ar fi trăit astăzi, chiar și în situația în care stadionul i-ar fi purtat numele, ar fi făcut el însuși un pas înapoi pentru a-i face loc mentorului său. Și, la fel de firesc, Michael Klein nu s-ar fi așezat niciodată deasupra numelui Corvinul. Corvinul nu a fost pentru el doar numele unei echipe, ci locul căruia i s-a dăruit cu tot sufletul. Cu siguranță acum aplaudă promovarea istorică11https://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2024/09/pmrdqh08xj1s4kbt97zy.pdf https://www.facebook.com/Primăria Hunedoara/posts/928377636000651 12 realizată prin promovarea în Liga 1. Familia Klein se bucură de respectul profund al suporterilor hunedoreni și nu a stat niciodată în calea dorinței acestora de a-i păstra vie memoria. Cert este că Mircea Lucescu și Michael Klein au fost doi stâlpi ai fotbalului românesc, pe umerii cărora Corvinul, Naționala României și Dinamo au putut clădii performanțe spectaculoase și greu de egalat. Dacă există un nume vrednic să îl înlocuiască pe Michael Klein la Hunedoara, acela este Mircea Lucescu. Familia Klein — Adriana și Dominique Michaela Klein