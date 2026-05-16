Echipa pregătită de Florin Maxim nu poate evolua pe stadionul din Hunedoara, care urmează să fie demolat complet pentru a face loc unei arene moderne, la standarde UEFA.

Variantele Petroșani și Sibiu ies din schemă

Prima opțiune analizată a fost stadionul din Petroșani, însă varianta a picat rapid. Arena din Valea Jiului nu îndeplinește cerințele minime pentru Superliga, având nevoie de investiții majore.

A doua variantă luată în considerare a fost stadionul municipal din Sibiu, unde își dispută meciurile și Hermannstadt.

Totuși, autoritățile locale nu ar fi fost de acord cu utilizarea arenei, motivând necesitatea schimbării gazonului, recent refăcut în urma unei investiții importante.

95% șanse pentru Arad

În aceste condiții, soluția principală a devenit stadionul „Francisc Neuman” din Arad, arena celor de la UTA Arad. Conform GSP, există deja un acord de principiu, iar 95% dintre meciurile Corvinului din sezonul viitor se vor juca acolo.

„Avem un acord cu cei de la Arad și, în foarte mare măsură, meciurile de pe teren propriu le vom juca pe stadionul din Arad. O arenă modernă, cu standarde ridicate și condiții la cel mai înalt nivel. Oamenii sunt gata să ne găzduiască”, ar fi transmis surse din cadrul clubului Corvinul.

Arena din Arad are 11.500 de locuri, toate acoperite, nocturnă modernă și este încadrată în categoria UEFA 4, fiind una dintre cele mai moderne stadioane din țară.