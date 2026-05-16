Craiova - U Cluj, gură de oxigen pentru Superligă: unde va intra meciul în recordurile de asistență Superliga
Alexandru Hațieganu
Craiova - U Cluj, meciul care poate hotărî echipa campioană a ediției 2025/26 a Superligii.

Ediția 2025/26 a Superligii se apropie de finală într-o stare de tensiune ridicată. Craiovenii au câștigat, la Sibiu, finala Cupei României și beneficiază de un avantaj, din punct de vedere sportiv, înaintea meciului programat pe Stadionul „Ion Oblemenco”, duminică, 17 mai, de la ora 20:30.

Oltenii au cumpărat toate biletele puse în vânzare în doar șase ore, un timp-record care demonstrează că vor merge la stadion pregătiți să ajute echipa înspre o victorie care ar consemna, matematic, adjudecarea titlului de campioană.

Peste 30,000 de spectatori vor asista la „finala campionatului”, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

În comparație cu finala Cupei României de la Sibiu, va exista o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul spectatorilor prezenți. Dacă în orașul din inima țării au asistat la partidă circa 11,700 de spectatori, capacitatea mai mare a stadionului din Oltenia permite un număr aproape triplu de spectatori la meciul decisiv din campionat.

Eventul în Bănie este un vis care poate fi transformat în realitate duminică-seara, însă capacitatea de sub 31,000 de locuri a stadionului din Craiova nu permite corectarea recordului de asistență în sezonul actual al Superligii.

Dinamo - Rapid va rămâne cel mai urmărit meci, din tribunele unui stadion, în absența unei improbabile surprize, în ultimele două etape.

Meciurile care au adunat cei mai mulți spectatori în tribune, Superliga 2025/26

  • Dinamo - Rapid 0-2, aproximativ 34.700 de spectatori, 19.10.2025
  • FCSB - Rapid 2-1, 30.903 spectatori, 21.12.2025
  • FCSB - Dinamo 0-0, 28,510 spectatori, 06.12.2025
  • Rapid - FCSB 2-2, 26.871 spectatori, 17.08.2025
  • U Craiova - FCSB 1-0, 25.026 spectatori, 15.02.2026
  • Dinamo - FCSB 4-3, 23.215 spectatori, 02.08.2025

Doar șapte echipe din Superligă aduc, în medie, peste 5,000 de spectatori la fiecare meci

În ediția 2025/26 a Superligii, doar șapte cluburi au reușit să aducă la stadion, în medie, peste 5,000 de spectatori per meci.

Universitatea Craiova este prima și în acest clasament. În medie, 14,086 de spectatori au fost prezenți la meciurile de acasă ale Universității, pe când locul doi îi revine echipei Dinamo București, care a fost urmărită, în medie, de 11,085 de spectatori.

Rapid București, FCSB și Universitatea Cluj conturează topul primelor cinci.

Asistența medie în Superligă 2025/26

  1. Universitatea Craiova, 14,086 de spectatori
  2. Dinamo București, 11,085 de spectatori
  3. Rapid București, 10,731 de spectatori
  4. FCSB, 9,612 spectatori
  5. Universitatea Cluj, 6,659 de spectatori
  6. UTA Arad, 6,561 de spectatori
  7. Oțelul Galați, 5,319 spectatori

