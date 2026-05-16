Ediția 2025/26 a Superligii se apropie de finală într-o stare de tensiune ridicată. Craiovenii au câștigat, la Sibiu, finala Cupei României și beneficiază de un avantaj, din punct de vedere sportiv, înaintea meciului programat pe Stadionul „Ion Oblemenco”, duminică, 17 mai, de la ora 20:30.

Oltenii au cumpărat toate biletele puse în vânzare în doar șase ore, un timp-record care demonstrează că vor merge la stadion pregătiți să ajute echipa înspre o victorie care ar consemna, matematic, adjudecarea titlului de campioană.

Peste 30,000 de spectatori vor asista la „finala campionatului”, Universitatea Craiova - Universitatea Cluj

În comparație cu finala Cupei României de la Sibiu, va exista o diferență semnificativă în ceea ce privește numărul spectatorilor prezenți. Dacă în orașul din inima țării au asistat la partidă circa 11,700 de spectatori, capacitatea mai mare a stadionului din Oltenia permite un număr aproape triplu de spectatori la meciul decisiv din campionat.

Eventul în Bănie este un vis care poate fi transformat în realitate duminică-seara, însă capacitatea de sub 31,000 de locuri a stadionului din Craiova nu permite corectarea recordului de asistență în sezonul actual al Superligii.

Dinamo - Rapid va rămâne cel mai urmărit meci, din tribunele unui stadion, în absența unei improbabile surprize, în ultimele două etape.

Meciurile care au adunat cei mai mulți spectatori în tribune, Superliga 2025/26