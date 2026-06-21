FOTO Plecat de la Dinamo, atacantul rupe porțile la noua echipă!

Plecat de la Dinamo, atacantul rupe porțile la noua echipă! Fotbal extern
SPORT.RO
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Atacantul traversează unul dintre cele mai bune sezoane din ultimii ani.

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Mattia MontiniDinamoValenzana Mado
Din articol

Mattia Montini, atacantul care a lăsat o impresie excelentă la Dinamo în urmă cu câțiva ani, și-a regăsit pofta de gol în fotbalul italian.

Ajuns la 34 de ani, fostul vârf al „câinilor” evoluează în prezent pentru Valenzana Mado SSD, formație nou-promovată în Serie D.

Transferat în septembrie 2025, după despărțirea de Sarnese, italianul a devenit golgheterul echipei.

În sezonul recent încheiat, Montini a bifat 27 de meciuri și a marcat 11 goluri în Serie D pentru formația din Piemont.

Valenzana Mado a terminat pe locul 8 în Girone A, cu 45 de puncte acumulate în 34 de etape.

Montini a strălucit în tricoul lui Dinamo

Cea mai bună perioadă a carierei sale rămâne însă cea petrecută la Dinamo București.

Transferat în noiembrie 2018 ca jucător liber de contract, Montini a marcat 13 goluri în primul său sezon alături de „câini”.

În total, italianul a strâns aproximativ 45 de meciuri și 17 goluri în tricoul alb-roșu, înainte de despărțirea din vara anului 2020.

Crescut de AS Roma și fost internațional de tineret al Italiei, Montini are în palmares campionatul Primavera (Roma U19) și un titlu în Serie C cu AS Liverno.

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