GALERIE FOTO Suporterii Japoniei au făcut curat pe stadion după meciul arbitrat de Istvan Kovacs: ”E ceva normal pentru noi”

Suporterii Japoniei au făcut curat pe stadion după meciul arbitrat de Istvan Kovacs: ”E ceva normal pentru noi” CM 2026
SPORT.RO
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Campionatul Mondial are loc în perioada 11 iunie - 17 iulie 2026. De la 07:00, ora României, Japonia a avut meci cu Tunisia la Monterrey, pe ”Estadio BBVA”, care a fost arbitrat de românul Istvan Kovacs.

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Suporterii Japoniei au făcut curat pe stadion după meciul arbitrat de Istvan Kovacs

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Foto: Imago Images

Suporterii Japoniei au sărbătorit victoria naționalei cu 4-0 în faţa Tunisiei, în cel de-al 1.000-lea meci din istoria CM, rămânând pe stadionul din Monterrey pentru a strânge gunoiul din tribune, relatează Reuters. Partida a fost arbitrată de Istvan Kovacs.

Practica, scrie news.ro, cunoscută în Japonia sub numele de gomi hiroi, reflectă accentul pus pe asumarea responsabilităţii pentru spaţiile comune.

Ken Okawa, în vârstă de 30 de ani, a declarat că este fericit să aducă această tradiţie la primul său meci de la CM, în timp ce s-a aplecat să adune pahare aruncate şi alte gunoaie de pe podeaua din jurul scaunului său.

”Suntem oaspeţi în Mexic”, a spus el. ”Am fost tratat minunat, aşa că acesta este modul meu de a-mi arăta aprecierea”.

Practica este insuflată de la o vârstă fragedă în Japonia, unde şcolarii sunt învăţaţi să-şi cureţe singuri sălile de clasă.

Miku Takeya, în vârstă de 41 de ani, a spus că obiceiul de a face ordine după ea a devenit o a doua natură: ”Este o parte naturală a culturii noastre”, a spus ea. ”Facem asta pentru a ne asigura că tot ce folosim este lăsat curat, astfel încât următoarea persoană să îl poată folosi confortabil”.

Imaginile cu fanii japonezi făcând curăţenie pe stadioane după meciurile Samurai Blue din cadrul CM 2026 au devenit virale.

Înaintea meciului de sâmbătă, guvernatorul statului Nuevo Leon, Samuel Garcia, declara că a aranjat distribuirea a 20.000 de saci de gunoi pe stadion în timpul meciului, precum şi la Fanfest şi alte locuri turistice, în urma solicitărilor fanilor japonezi, potrivit presei locale.

Deşi această practică a captat atenţia la nivel mondial, mulţi fani japonezi spun că nu este nimic ieşit din comun pentru ei: ”Este de bun simţ în Japonia”, a spus Ichiro Oyo, în vârstă de 27 de ani.

Totuşi, Ryo Matsuoka, în vârstă de 32 de ani, a spus că este mândru să aducă această parte a culturii japoneze pe scena mondială. ”Cred că este un motiv de mare mândrie că acest lucru este prezentat pe un stadion ca acesta, unde oameni din întreaga lume urmăresc meciul”, a spus el.

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