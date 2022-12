Cătălin Cîrjan, cel care la 4 ani deja purta tricoul lui Thierry Henry de la Arsenal (vezi galeria foto), la 10 ani juca la seniori în liga a patra din România, unde debuta cu gol la Juniorul București, și la 16 ani își vedea visul împlinit odată cu transferul de la Viitorul Domnești din Liga 3 pe ”Emirates”, a debutat joi seara pentru prima echipă a ”tunarilor” lui Mikel Arteta, când a intrat în minutul 67 în 3-0 cu Olympique Lyon, meci din cadrul Dubai Super Cup.

Mijlocașul ofensiv român, care a împlinit 20 de ani în această lună, l-a înlocuit pe Martin Odegaard, a fost foarte activ, a avut și o bară, dar a ratat una dintre loviturile de departajare, care se execută indiferent de rezultatul final, conform regulamentului competiției din Dubai.

La loviturile de departajare, unde tot ”tunarii” s-au impus, cu 2-1, portarul estonian Karl Hein a apărat patru șuturi de la 11 metri!

Cătălin Cîrjan a revenit în acest sezon după 480 de zile de absență

Revenit după 480 zile de absență cauzată de o accidentare gravă, Cătălin a făcut parte din lotul lui Arsenal pentru patru meciuri din grupele Europa League și a înscris de patru ori în ultimele patru partide de la Under 21 (un gol în 3-1 cu Everton, încă unul în 2-1 cu AS Monaco și o dublă în 4-1 cu Swansea).

”Încă nu îl consider debut, pentru că în minutul 67 s-a schimbat toată echipa și am intrat toți cei de la Under 21”, a declarat Cătălin pentru sport.ro, completat de tatăl Ionel:

”A fost un meci amical, iar debut va fi când va intra alături de cei de la prima echipă. Sperăm să primească și el această șansă. Până atunci muncim în continuare”.

Ce a declarat managerul Mikel Arteta despre Cătălin Cîrjan și compania

”După anii în care a fost accidentat, acest meci la prima echipă este cu adevărat un moment emoționant pentru mijlocaș. A arătat bine pe teren și a fost ghinionist că nu a putut să înscrie.

Probabil că va regreta încercarea lui de panenka (n.r. - la execuția de la loviturile de departajare), totuși”, a scris Football London, care l-a notat pe Cîrjan cu 6, în media echipei lui Mikel Arteta.

”Unii dintre jucătorii tineri au avut șanse mari să marcheze. Dar subliniez că ei au fost foarte utili și s-au integrat foarte bine la echipă, așa că mă declar mulțumit că le-am oferit minute”, a spus și managerul lui Arsenal pentru site-ul oficial al londonezilor.

