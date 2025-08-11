FOTO ȘI VIDEO Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul român a învins acum campioana!

Plecat de la Juniorul București la FC Koln, atacantul rom&acirc;n a &icirc;nvins acum campioana! Stranieri
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zimbru Chișinău a reușit să câștige derby-ul cu Milsami Orhei din Republica Moldova.

TAGS:
Vladimir FrateaFC KolnZimbru Chisinaumilsami orheijuniorul bucuresti
Din articol

Campioana en-titre a Moldovei, Milsami Orhei, a pierdut cu 1-2 meciul cu Zimbru Chișinău, contând pentru etapa a opta din Faza I a Super Ligii de peste Prut.

Zimbru a deschis scorul prin Dzianis Kazlouski ('19), Milsami a egalat repede (Andrei Cobeț '24), iar golul victoriei pentru trupa din Chișinău a fost semnat de Vladimir Fratea ('53), atacant cu selecții atât la naționalele Under ale României, cât și la cele ale Moldovei. Oaspeții au ratat un penalty și astfel egalul în penultimul minut! VIDEO AICI

Fratea, ajuns acum la 22 de ani (împliniți luna trecută), s-a transferat în 2019 de la Juniorul București la FC Koln, după care pentru el au urmat experiențe în Georgia și Cipru înainte de a semna cu Zimbru Chișinău în acest an.

”Un derby intens, cu ocazii de ambele părți, s-a încheiat cu victorie pentru gazde”, a notat Milsami, care se pregătește de returul din deplasare cu Virtus din San Marino din turul 3 preliminar Conference League (3-2 chinuit în prima manșă, cu golul victoriei marcat în minutul 89 după ce echipa din Orhei a jucat având doi fotbaliști eliminați).

Caseta meciului Zimbru Chișinău - Milsami Orhei 2-1

Au marcat: Dzianis KAZLOUSKI (19), Vladimir FRATEA (53) / Andrei COBEȚ (24)

În minutul 89 Abdoul Said Razack YODA a ratat un penalty.

10 august. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 1.211

Arbitru: Igor BOȘCA. Asistenți: Ghennadi LISIȚA și Vadim ROȘCA. Al 4-lea oficial: Stanislav LEU

Cartonașe galbene: Ștefan BURGHIU (36), Nikolai ZOLOTOV (79), Oleksii SCHEBETUN (88), Tsimafei SHARKOUSKI (90) / Marius IOSIPOI (38), Vladimir GUDEV, asistentul antrenorului (38), Ion GHIMP (90+2)

Zimbru Chișinău: 28.Nicolai CEBOTARI, 3.Ștefan BURGHIU (2.Diego Miguel COSTA RODRIGUES, 46), 8.Tsimafei SHARKOUSKI, 15.Dzianis KAZLOUSKI (25.Oleksii SCHEBETUN, 46), 17.Nicky CLEȘCENCO (11.Victor STÎNĂ, 46), 19.Vladimir FRATEA (9.Guy DAHAN, 63), 23.Bruno Lourenco PINTO DE ALMEIDA PAZ (5.Santos Matteo AMARAL AMOROSO DOS, 83), 29.Abou DOSSO, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV, 44.Grau Iu RANERA

Rezerve: 12.Sebastian AGACHI, 88.Ivan DOKIC, 18.Nichita COVALI, 30.Andrei MACRIȚCHII, 45.Emmanuel MICHAEL EBIKABOWEI

Antrenor: Oleg KUBAREV

Milsami Orhei: 1.Emil TÎMBUR, 4.Danny KOY LUPANO, 5.Christopher NWAEZE (38.Oladotun OLATUNDE-MATTHEW, 64), 9.Andrei COBEȚ, 15.Ime Udo NDON, 18.Abdoul Said Razack YODA, 22.Vasile JARDAN (7.Daniel LISU, 46), 25.Nabil KHALI (11.Sorin CHELE, 57), 29.Hennos ASMELASH (6.Ion GHIMP, 57), 30.Frederick TAKYI, 34.Marius IOSIPOI (13.Vasile LUCHIȚĂ, 67)

Rezerve: 31.Filip DUJMOVIC, 35.Denis VORNIC, 17.Igor ARHIRII

Antrenor: Igor PICUȘCEAC

Info: FMF

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
&Icirc;ncepe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi p&acirc;nă la patru ore &icirc;n plus pe săptăm&acirc;nă
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Atacantul român își ia cetățenia statului Andorra! ”E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent”
ULTIMELE STIRI
De-aia i se spune &rdquo;Chirurgul&rdquo;! Dan Alexa taie &icirc;n carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
De-aia i se spune ”Chirurgul”! Dan Alexa taie în carne vie: șase jucători, OUT dintr-un foc de la Poli Timișoara
Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept
Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"
La răscruce de succese: ce avere str&acirc;nge Sorana C&icirc;rstea la Cincinnati. Adversara &bdquo;imposibilă&rdquo; care o așteaptă &icirc;n optimi
La răscruce de succese: ce avere strânge Sorana Cîrstea la Cincinnati. Adversara „imposibilă” care o așteaptă în optimi
Război &icirc;n Superliga! Gino Iorgulescu: Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe at&acirc;t de mult la fotbal &icirc;nc&acirc;t &icirc;i e frică de Edjouma
Război în Superliga! Gino Iorgulescu: "Nu mă pun la mintea lui Șucu! Se pricepe atât de mult la fotbal încât îi e frică de Edjouma"
Alex Curtean are doi remarcați la Dinamo
Alex Curtean are doi remarcați la Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gata, FCSB și-a luat portar! Este fiul unui fost fotbalist decorat de Traian Băsescu

Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

&rdquo;Superlovitură!&rdquo; Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: &rdquo;Adevărată bombă!&rdquo;

”Superlovitură!” Ianis Hagi ar putea semna! Planul polonezilor, dezvăluit: ”Adevărată bombă!”

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: &rdquo;Are liniște aici, are de toate&rdquo;

Adrian Petre a semnat cu noua sa echipă: ”Are liniște aici, are de toate”

CITESTE SI
Răsturnare de situație. Trump ia &icirc;n calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: &bdquo;Se discută acest lucru&rdquo;

stirileprotv Răsturnare de situație. Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la negocierile cu Putin: „Se discută acest lucru”

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

&bdquo;Poarta către Iad&rdquo; se &icirc;nchide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

stirileprotv „Poarta către Iad” se închide după 54 de ani. Misterul păianjenilor atrași de flăcările sale. VIDEO

Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă &icirc;mpotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

stirileprotv Un fost ministru PSD afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!