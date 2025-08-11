Campioana en-titre a Moldovei, Milsami Orhei, a pierdut cu 1-2 meciul cu Zimbru Chișinău, contând pentru etapa a opta din Faza I a Super Ligii de peste Prut.

Zimbru a deschis scorul prin Dzianis Kazlouski ('19), Milsami a egalat repede (Andrei Cobeț '24), iar golul victoriei pentru trupa din Chișinău a fost semnat de Vladimir Fratea ('53), atacant cu selecții atât la naționalele Under ale României, cât și la cele ale Moldovei. Oaspeții au ratat un penalty și astfel egalul în penultimul minut! VIDEO AICI

Fratea, ajuns acum la 22 de ani (împliniți luna trecută), s-a transferat în 2019 de la Juniorul București la FC Koln, după care pentru el au urmat experiențe în Georgia și Cipru înainte de a semna cu Zimbru Chișinău în acest an.

