Campioana en-titre a Moldovei, Milsami Orhei, a pierdut cu 1-2 meciul cu Zimbru Chișinău, contând pentru etapa a opta din Faza I a Super Ligii de peste Prut.
Zimbru a deschis scorul prin Dzianis Kazlouski ('19), Milsami a egalat repede (Andrei Cobeț '24), iar golul victoriei pentru trupa din Chișinău a fost semnat de Vladimir Fratea ('53), atacant cu selecții atât la naționalele Under ale României, cât și la cele ale Moldovei. Oaspeții au ratat un penalty și astfel egalul în penultimul minut! VIDEO AICI
Fratea, ajuns acum la 22 de ani (împliniți luna trecută), s-a transferat în 2019 de la Juniorul București la FC Koln, după care pentru el au urmat experiențe în Georgia și Cipru înainte de a semna cu Zimbru Chișinău în acest an.
”Un derby intens, cu ocazii de ambele părți, s-a încheiat cu victorie pentru gazde”, a notat Milsami, care se pregătește de returul din deplasare cu Virtus din San Marino din turul 3 preliminar Conference League (3-2 chinuit în prima manșă, cu golul victoriei marcat în minutul 89 după ce echipa din Orhei a jucat având doi fotbaliști eliminați).
Caseta meciului Zimbru Chișinău - Milsami Orhei 2-1
Au marcat: Dzianis KAZLOUSKI (19), Vladimir FRATEA (53) / Andrei COBEȚ (24)
În minutul 89 Abdoul Said Razack YODA a ratat un penalty.
10 august. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 1.211
Arbitru: Igor BOȘCA. Asistenți: Ghennadi LISIȚA și Vadim ROȘCA. Al 4-lea oficial: Stanislav LEU
Cartonașe galbene: Ștefan BURGHIU (36), Nikolai ZOLOTOV (79), Oleksii SCHEBETUN (88), Tsimafei SHARKOUSKI (90) / Marius IOSIPOI (38), Vladimir GUDEV, asistentul antrenorului (38), Ion GHIMP (90+2)
Zimbru Chișinău: 28.Nicolai CEBOTARI, 3.Ștefan BURGHIU (2.Diego Miguel COSTA RODRIGUES, 46), 8.Tsimafei SHARKOUSKI, 15.Dzianis KAZLOUSKI (25.Oleksii SCHEBETUN, 46), 17.Nicky CLEȘCENCO (11.Victor STÎNĂ, 46), 19.Vladimir FRATEA (9.Guy DAHAN, 63), 23.Bruno Lourenco PINTO DE ALMEIDA PAZ (5.Santos Matteo AMARAL AMOROSO DOS, 83), 29.Abou DOSSO, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV, 44.Grau Iu RANERA
Rezerve: 12.Sebastian AGACHI, 88.Ivan DOKIC, 18.Nichita COVALI, 30.Andrei MACRIȚCHII, 45.Emmanuel MICHAEL EBIKABOWEI
Antrenor: Oleg KUBAREV
Milsami Orhei: 1.Emil TÎMBUR, 4.Danny KOY LUPANO, 5.Christopher NWAEZE (38.Oladotun OLATUNDE-MATTHEW, 64), 9.Andrei COBEȚ, 15.Ime Udo NDON, 18.Abdoul Said Razack YODA, 22.Vasile JARDAN (7.Daniel LISU, 46), 25.Nabil KHALI (11.Sorin CHELE, 57), 29.Hennos ASMELASH (6.Ion GHIMP, 57), 30.Frederick TAKYI, 34.Marius IOSIPOI (13.Vasile LUCHIȚĂ, 67)
Rezerve: 31.Filip DUJMOVIC, 35.Denis VORNIC, 17.Igor ARHIRII
Antrenor: Igor PICUȘCEAC
Info: FMF