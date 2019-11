Marica a luat foc dupa Gloria Buzau - Farul: "Ma simt mic. E urat gustul neputintei, esti condamnat la infrangere!" Acuzatii dure la adresa arbitrajului

Din articol POSTAREA INTEGRALA A LUI CIPRIAN MARICA

Finantatorul Farului acuza vehement arbitrajul din meciul pierdut in fata Gloriei Buzau.

Sambata, SCM Gloria Buzau a invins pe teren propriu pe Farul Constanta, scor 2-0, prin golurile lui Dragos Huiban (45+1, 83). Oaspetii, prin vocea finantatorului Ciprian Marica, au contestat vehement arbitrajului brigazii formate din Robert Avram (central), Florin Pucheanu si Razvan Dobre (asistenti), pe care au acuzat-o ca a favorizat clar echipa gazda si ar fi viciat astfel rezultatul final al partidei. Farul a ratat sansa de a urca temporar pe podium, momentan fiind pe poziţia a 4-a (22p), dupa anularea rezultatelor inregistrate in acest sezon de retrasa Daco-Getica Bucuresti. Gloria Buzau ocupa locul 8, cu 20 puncte, dar are doua meciuri mai putin jucate.

„Au trecut ore bune de la meciul Gloria Buzau - Farul, asa ca pot sa vorbesc ’la rece’ despre ce s-a intamplat. N-a fost televizat, din pacate, ca ati fi vazut cu ochii vostri de ce moare fotbalul romanesc. M-am ferit mereu de scandaluri, de discutiile interminabile despre arbitraj, am incercat mereu sa gasesc solutii, nu sa amplific probleme care fac rau si celor care practica acest sport, si celor care-l urmaresc.

Am trait deja multe de cand am ales sa pun umarul la revenirea unui club important, Farul, in prim-planul fotbalului romanesc. Eu nu m-am ascuns niciodata la esec in spatele unor motive inchipuite. La Chiajna am pierdut si am spus public ca e doar vina noastra, ne-a batut fotbalul pe care l-am jucat ’pe varfuri’. La Turris am pierdut, am jucat bine, am iesit public si i-am felicitat pe adversari, au fost mai pragmatici, bravo lor. La Severin adversarii au fost peste noi ca atitudine si vointa. La Pitesti am fost ’ciupiti’ serios, dar am tacut, a parut genul de zi proasta, pot gresi si arbitrii, nu poti sa-i suspectezi de ceva necurat.

De la Buzau, insa, am plecat socat de ce am trait! Vorba unor clasici din vremuri pe care le credeam trecute, iarba, vantul, fluierul, totul a fost bine pregatit sa ne puna piedici. Greu sa descrii maniera de arbitraj, o executie de-a dreptul. Va dau cuvantul ca mi-a fost rusine sa ma uit in ochii oamenilor din jurul meu. E filmat totul, veti vedea si voi la lucru brigada formata din Robert Avram - Mihai Dobre, Florin Pucheanu si observata de Silviu Crangasu si Marian Lumanare.

Nu mai e o surpriza, din pacate, ca fuge lumea de fotbal. La Buzau au fost doar vreo 300 de oameni, din care 60 veniti de la Constanta. Cum sa-i atragi cand pleaca de la stadion nedumeriti, cand au venit sa vada un joc cu mingea si au primit un fluierat stramb? Cum sa vina un sponsor sa sustina un fenomen in care lucrurile se pot rezolva si altfel decat prin munca si sacrificiul jucatorilor?

De ore bune nu ma gandesc decat la discutia avuta acum doua zile cu Adrian Porumboiu, care mi-a zis in fata, la tv ’ce cauti in fotbal, Cipriane, cum sa-mi propui sa revin eu in fotbalul romanesc, dupa ce am cheltuit o avere sa fac performanta si titlul mi s-a luat dintr-un fluier?’. Am fost ferm convins ca s-a schimbat ceva in fotbalul romanesc, dar acum ridic mana, domnu' Porumboiu, si va dau dreptate. N-o sa mai am curajul sa va mai propun sa investiti in fotbal, ca incep sa va inteleg mai repede chiar decat v-ati fi asteptat si dumneavoastra!

Nedreptatea te face sa te simti neputincios, mic, iar eu nu asta am dorit cand am decis sa ma implic in fotbal. E urat gustul neputintei, esti condamnat la infrangere si nu poti sa faci nimic sa te aperi. Pierzi entuziasmul, pierzi energia si poti doar sa te intrebi: ce rost mai are?”