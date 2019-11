Ciprian Marica a prefatat meciul cu Suedia: "E greu, dar nu imposibil! Avem totusi un avantaj". Care este jucatorul de la care are cele mai mari asteptari

Fostul international Ciprian Marica a vorbit despre meciul dintre Romania si Suedia.

Marica are incredere in sansele nationalei de calificare si a declarat ca totul consta in abordarea selectionerului.

"Va fi greu. Nu imposibil, dar greu. Cred ca avem totusi un avantaj, jucam in fata a 50.000 de oameni, care cu siguranta isi vor face simtita prezenta. Cred ca plecam cu prima sansa si putem invinge.

Ma feresc sa dau sfaturi de antrenor, dar trebuie sa fim cumpatati, sa nu ne ia valul datorita publicului si sa muncim. Mai departe va interveni simtul lui Cosmin. Cum va simti tactica de joc si jucatorii. Sper sa fie inspirat de data asta. Ne pot prinde pe contraatac si atunci ne va fi foarte greu. Si ei sunt constienti ca noi trebuie sa castigam si se asteapta sa mergem peste ei", a declarat Ciprian Marica, conform Telekom Sport.

Marica a vorbit si despre jucatorul de la care are cele mai mari asteptari.

"Dupa ultimele doua jocuri, cu totii tragem spre Mitrita. Sa spunem ca de la el asteptam sa vina acea sclipire. De ce nu, chiar si de la mijlocasi. Budescu si Alibec se inteleg foarte bine, e greu intr-un meci ca asta sa ii bagi pe amandoi odata. Daca functioneaza doar impreuna, e foarte greu, insa, individual, amandoi au calitati pentru nationala", a declarat Marica.