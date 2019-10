Nu e Ianis numarul 10 de care avem nevoie?! Marica: "Noi cautam un 10 care inca nu apare!"  Ce spune despre Hagi

Ciprian Marica nu crede ca problema numarului 10 in nationala Romaniei e rezolvata de numele urias care il poarta acum.

Marica spune ca Romania nu are un lider la nationala. Nici numarul 10 nu e fix, desi tocmai a fost preluat de Ianis Hagi.

"La nationala nu este cineva care sa impuna autoritate. E greu azi, pentru ca nu sunt jucatori care sa aiba o valoare individuala atat de mare in primul rand pe teren petru a se impune apoi si in vestiar. Ne bazam pe forta grupului si greu gasim un lider, sper ca el sa apara pentru ca nationala are nevoie.

Un lider nu se vede, nu trebuie sa-l impunem sau sa-l vedem noi, el se impune pe teren. Astazi inca il cautam, la fel cum cautam si un numar 10 care inca nu apare. Cu totii asteptam foarte mult de la Ianis Hagi. Avem pretentii mari, insa niciun meci nu seamana cu altui, trebuie sa avem rabdare, e un jucator tanar, de persepctiva, care a demonstrat ca are talent si calitate. Ramane sa demonstreze in continuare, apoi vom spune daca a meritat sau nu numarul 10", a spus Marica la o actiune caritabila pentru sustinerea SOS Satele Copiilor.