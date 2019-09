Ciprian Marica, implicat intr-un accident rutier! El a adus ultima victorie a Romaniei in fata Spaniei

Ciprian Marica a fost implicat intr-un accident rutier usor.

Acesta a vrut sa ajunga mai repede la o emisiune si a plecat cu scuterul. Un sofer a vrut sa intoarca pe linie dubla continua si l-a lovit pe fostul jucator al nationalei, dupa cum a marturisit chiar el la DigiSport.

Marica nu a fost ranit si nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Ciprian Marica vine azi la PRO TV, la emisiunine programate inainte si dupa meciul ROMANIA - SPANIA!

El este cel care a marcat in ultima victorie pe care nationala Romaniei a obtinut-o in fata selectionatei Spaniei, la Cadiz, in 2006.

